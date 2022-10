Pululan indigentes en la zona de Analco

No se vale que no podamos usar el parque, lamentan vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del barrio de Analco en Guadalajara de­nunciaron ayer la abundancia de indigentes que llegaron a sus parques.

Las personas en situación de calle, hicieron ya de los jardines su hogar, algo que ha generado inseguridad y sucie­dad pues usan la vía pública de baño. Por ello, no es raro que abunden el excremento y la orina por doquier.

“Mire aquí estoy con mis nietos, y la verdad es que me vine del otro parque, el que está enseguida porque allá está igual de lleno de indigentes y las bancas es­tán todas mugrosas, todas orinadas, y me vine para acá pensando que iba a estar me­jor, pero están ocupadas las bancas por los indigentes, y están tomando y se están dro­gando. Además, mire acaban de arreglar los parques y es­tán llenas de popo y de pipi, los indigentes están dormi­dos en las bancas, y no tengo nada contra ellos, pero no se vale que uno no pueda usar el parque”, dijo Paula Rodrí­guez, una de las vecinas en­trevistadas.

Y siguió: “Mire, algo que nos parece mal es que todo el parque esté mal, lleno hasta de vómito, yo quisiera que se vi­nieran a dar una vuelta los del gobierno para que vean que no es exageración ni discri­minación, es que quién puede hacer uso de algo así”, dijo.

La inseguridad ha crecido, pasa poco la patrulla y los ro­bos se han disparado, muchos de estos robos, han sido cau­sados orlos mismos indigen­tes quienes no son arrestados por los policías en aquellas ocasiones que al fin pasa la patrulla.

“Pues poco pasa, yo vivo aquí enseguida, y la seguri­dad es mala, el problema es que aunque pasen, pues no los quitan ni les dicen nada, porque para ellos no es mo­lestia, no sé qué es lo que va a pasar porque cada día hay más indigentes tanto en este como en el otro parque, el que está aquí enseguida. A uno le da miedo porque es­tán tomando y drogándose, y luego en las noches, pues peor, porque ni sirve el alum­brado tampoco y pues todas esas cosas hacen que uno no quiera ni pasar por aquí”.

Desesperados, los vecinos hicieron un llamado al alcalde Pablo Lemus Navarro al que reclamaron que se esté dando este fenómeno ya que muchos de los indigentes, han refe­rido que fueron corridos de la zona centro, y es justo en este barrio, el de San José de Analco, a donde llegaron, sin que haya solución alguna de las autoridades.