Pese a exigencias, no reparan baches de Valle de los Molinos

Hoyancos llegan a abarcar la mitad o más de las calles

Por Rafael Hernández Guízar

Por más que lo han pedido, en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan, los baches no se han arreglado, habitantes del sitio exigieron al alcalde que haya solución inmediata.

Y es que en repetidas oca­siones, los habitantes de este fraccionamiento que se ubica sobre la carretera a Colotlán y que por cierto, es uno de los más densamente poblados del municipio, han solicitado al ayuntamiento que se reparen los baches enormes que están por todo el sitio, pero la res­puesta ha sido nula, no hay comunicación por parte del equipo del alcalde Juan José Frangie Saade.

“Pues no, no vienen ni a aventar méndiga grava con chapopote como le hacen ya ves que es la costumbre, aven­tarle grava con chapopote y ya hacer como que no pasa nada, pues ni eso, y cada vez están más grandes los méndigos hoyos estos, entonces pues, a ver si un día se nos hace que vengan para acá”, lamentó el señor Jorge Alberto Salgado, uno de los habitantes entre­vistados.

Por diversas calles se aprecian enormes agujeros que incluso, llegan a ser del ancho total de la misma vía: “Aquí por la de Valle de Za­popan y Valle de Atemajac, por donde está la policía, es­tán groseros los baches, y lo malo es que por ahí pasa el camión, pero sabes dónde, en la entrada ah sabes, ahí sí para que veas, feo, hay que irse despacito, casi a vuelta de rueda porque sino caes y te friegas el carro luego luego (sic), ahí sí de veras que ojalá que algo hicieran porque ni luz hay y pues es la entrada, por eso se hace mucho tráfico en la mañana y ya en la noche, bueno, a cualquier hora la verdad”, dijo por su parte, Alba Mar­tínez, otra de las entrevista­das.

Es una queja generalizada y no atendida. Los reportes los han hecho tanto en redes sociales como Facebook y twitter, hasta en la línea tele­fónica del ayuntamiento, pero la respuesta no llega.

Por ello, vecinos de la zona, pidieron a través de este diario, que el alcalde fi­nalmente cumpla lo que dijo en su pasado informe de acti­vidades donde presumió que había atención a este sitio y que se había reactivado la economía.

Cabe señalar que el alum­brado público, es otro de los lastres que se arrastran desde la pasada administración y que al momento, no ha sido atendido tampoco.