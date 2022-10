Registran baja venta de flor de cempasúchil

Aumentaron los precios; la gente compra menos

Por Rafael Hernández Guízar

Poco movimiento ha re­gistrado la venta de flores para el día de muertos, las florerías en los alrededores de panteones de Guadalajara no han tenido la afluencia que esperaban. “El cempasúchil, también el diente de león, y pues es que nos aumentaron a nosotros los precios, está más caro para nosotros, por eso tenemos que pasar ese aumento a la gente, pero comparativamente hablando está al mismo precio que el año pasado, o sea nosotros no le hemos subido más que lo que nos aumentaron a no­sotros, y la venta pues no está tan alta”, dijo Jennifer Palomar, propietaria de una florería ubicada en las afue­ras del panteón San Joaquín de Guadalajara.

Desde el tradicional cem­pasúchil, hasta los dientes de león y claveles, todas las flores que son tradicionales para el arreglo de las tumbas y altares de muertos, han te­nido poco incremento en los precios; sin embargo, sí se venden más caras y pues de los invernaderos, subieron directamente el precio de las mismas y simplemente, se trasladó esto al consumidor final.

Pero aunque pocos clien­tes llegan al momento, la es­peranza es que sea fructífero el próximo 2 de noviembre y que esta tradición tan mexica­na, ayude a los floristas: “Lo que esperamos es que venga la gente a comprar, que se aca­be la flor porque uno invierte mucho en la flor que compra para vender a la gente, por eso, pues le decimos a la gen­te que vengan y compren esto para que tengan bonitas sus tumbas y sus altares”.

Por el momento, es el cempasúchil la flor que más se vende, y en las florerías que están en los alrededores de los cementerios es en don­de se consigue a mejor pre­cio pues hay espacios donde se han registrado precios de hasta 100 pesos por ramo, tal como sucede en florerías que se encuentran al poniente de la ciudad, en colonias como Chapalita y Arcos de Guada­lupe.

Allá, según ciudadanos entrevistados, han llegado a pagar hasta 100 pesos por di­chas flores, algo que prefieren en muchas de la ocasiones para no tener que desplazar­se hasta lugares más lejanos como el centro de la ciudad, e incluso el mismo mercado de las flores que se ubica sobre la avenida Federalismo.