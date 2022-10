Bancada de Morena llama a reflexionar voto sobre GN

Que el resto de diputados consideren pertinencia de reforma

Ante la anunciada negativa de Movimiento Ciudadano, el partido mayoritario en el Congreso, se llama a la cordura y a la búsqueda de la paz por esta vía

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En la semana llegó al Congreso de Jalisco la mi­nuta de reforma constitu­cional para ampliar, hasta el 2028, la presencia de la Guardia Nacional en las calles con funciones de seguridad; Morena espera que antes de su discusión en pleno las demás fraccio­nes parlamentarias recapa­citen su voto y apoyen la propuesta.

Fue el lunes que llegó al Congreso y el martes que se dio turno a comisiones para su análisis, y en este sentido el presidente de la Mesa Directiva, el di­putado José María Martí­nez, señaló la importan­cia porque desde Jalisco se apruebe esta propuesta que contempla reformas al artículo 5 transitorio de la Constitución.

Dijo que con lo que ha ocurrido en la entidad los últimos meses, en donde se ha visto un recrudeci­miento de la inseguridad, es crucial que fracciones como Movimiento Ciu­dadano (MC) –que tiene la mayoría– reflexionen y apoyen que las fuerzas armadas acompañen a las policías estatales y muni­cipales en los trabajos de seguridad a fin de propor­cionar tranquilidad a los jaliscienses.

“Lo que está ocurriendo es verdaderamente trágico, hay sangre prácticamente todos los días de la semana en Jalisco, y no hay con­trol, no hay una suficiencia en lo que está haciendo la policía estatal y tampoco las municipales. Luego en­tonces requerimos que las fuerzas armadas tengan ese espacio para coordinarse con las policías de Jalisco para darle tranquilidad a los jaliscienses”, expresó el también coordinador de Morena.

Para entender la impor­tancia de la Guardia Na­cional en las calles, refirió los hechos violentos que se han dado en Andares, en donde hubo víctimas cola­terales como un guardia de seguridad y un repartidor de comida, lo que está ge­nerando cada vez más que la gente simplemente no quiera salir más a las ca­lles.

“Quién en su sano jui­cio le puede negar a los ciudadanos que brindemos una herramienta más en la atención al tema de seguri­dad cuando ya hay miedo de salir a la calle, ya hoy las familias ya no quieren salir a las plazas a comer, ya son situaciones de ries­go y de peligro inminente, permanente. Ha habido víctimas colaterales como en el caso de Andares, que no podemos permitir, no nos podemos dar ese lujo y por tanto yo espero que sí se incentive ese conven­cimiento a partir de los he­chos que están pasando en Jalisco. Jalisco sí necesita de las fuerzas armadas”.

A pesar de que la minuta tiene un par de semanas de aprobada y que se ha tur­nado a diversos estados en donde ya ha sido avalada, mucho se especuló porque a Jalisco no se había remi­tido debido a que la mayo­ría (MC) ya ha manifesta­do que no apoyará esto.

Al respecto, el morenis­ta justificó que la semana pasada no se haya subi­do a discusión el tema, al manifestar que darán unos días en aras de poder con­vencer a los demás grupos parlamentarios. Hasta el momento, del Congreso de Jalisco solo Morena se ha manifestado a favor de perdurar la presencia de las fuerzas armadas en la ca­lle, en tanto que MC, PAN y Hagamos han adelantado que no lo avalarán.