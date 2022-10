Diputados desdeñan la mesa de trabajo de Ipejal

Así les importa su trabajo: Sólo uno de ellos estuvo presente

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer en el Congreso de Ja­lisco se llevó a cabo la cuarta mesa de trabajo de cara a una posible reforma al Instituto de Pensiones (Ipejal); de 38 di­putados solo uno estuvo pre­sente, algo que sindicalizados no dejaron de reprochar.

Hace meses se dijo que se reformaría el sistema de pen­siones ante la crisis que vive el instituto, sin embargo, con la inconformidad de trabaja­dores, pensionados y jubila­dos del estado es que dipu­tados propusieron mesas de análisis, en aras de ver si se puede consensar una iniciati­va que nazca de la socializa­ción, sin embargo, en la mesa de ayer coordinadores volvie­ron a desairar estos trabajos.

Es por ello que durante la reunión de ayer algunos representantes sindicales no dejaron de señalar la ausencia de legisladores y de manifes­tar su temor porque de todas formas desde el congreso se quiera imponer una reforma, aun cuando de diputados no han demostrado un verdadero interés por escuchar sus peti­ciones y demandas.

“Realmente es un insulto para los servidores públicos. Espero realmente que el Con­greso del Estado no nos dé a los trabajadores un albazo en el mes de diciembre. Los di­putados de la Junta de Coor­dinación Política han brillado pero por su ausencia en estas mesas; no han estado, no han permanecido, y para nosotros los trabajadores, que somos más de 160 mil, realmente es una falta de respeto”, aseve­ró Juan José Hernández Ro­dríguez de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal).

Respecto a algunos de los puntos que se tocaron durante la mesa, trabajadores habla­ron –entre otras cosas– de la jubilación anticipada para po­licías; de incorporar a todos los municipios al Ipejal para que coticen y aporten; de de­fender los derechos laborales; de mejorar los créditos hipo­tecarios para la adquisición de vivienda; de impulsar bonos de permanencia; y de mejorar toda la atención de salud.

Más de algún líder sindical enfatizó que el acudir a estas mesas no significa que legiti­marán una reforma que no esté a la altura de las necesidades y exigencias de trabajadores. En tanto que la diputada Verónica Flores (PRI), la única presen­te en la mesa, aseguró que su fracción no avalará ninguna reforma que vaya en contra de los trabajadores.

“El PRI solo acompañará una reforma en beneficio de los trabajadores. No podemos caminar en un sentido con­trario. Estar en estas mesas sí debe de producir algo que nos vaya enseñando el sen­dero de hacia dónde debemos de caminar. Creo que debe haber interés por hacer esta reforma para evitar que caiga en quiebre y verificar que lo que se lleve en pensiones sea puntual”.