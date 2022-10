Vendieron pasillo de cementerio municipal

Debemos pisar otras criptas para llegar a nuestros muertos, critican visitantes

Por Rafael Hernández Guízar

En el ayuntamiento de Guadalajara hacen su agos­to en el mes de octubre, en cementerios municipales se vendieron hasta los pasillos y la gente debe acceder a las tumbas pisando otras criptas.

Lo anterior molestó de so­bremanera a muchas personas que han estado acudiendo a los cementerios como el que se ubica sobre la avenida Pa­blo Valdez, al cruce con Fe­lipe Ángeles, al oriente de la ciudad en donde varios ciuda­danos, se quedaron sin poder acceder a visitar las tumbas de sus difuntos pues lo que era pasillo, ya es un espacio que se vendió a un particular.

“Pues les reclamamos que qué pues, porque tenemos que pisar las tumbas de otras personas para llegar a donde está mi señora, y nos dijeron que a ellos les vale madre, pues bueno, qué hacemos, si ya con eso dijeron todo”, la­mentó el señor Francisco Ro­jas, uno de los entrevistados.

Tras recibir esta denuncia ciudadana en la redacción de Página 24, acudimos a di­cho cmeenterio y en efecto, el espacio que nos indicó que antes era un pasillo, ahora, tie­ne ya una cripta y esto, según se dijo, es no sólo molesto y ofensivo, sino además peli­groso pues en algunos cemen­terios se ha prohibido que la gente esté parada encima de las criptas por el peligro que se vive de caer en ellas.

“Más aún porque viene lo del día de muertos, por eso uno viene con tiempo a limpiar la tumba, para que el mero día pueda uno entrar y estar un ratito con ellos, con nuestros muertitos pues, que ya no es como antes porque no dejan entrar la música, ahora a ver si dejan que uno ponga comida y un tequila como antes, por­que antes hasta uno se venía a comer aquí con ellos, porque esa es la tradición, pero pues estos cabrones están vendien­do todo, no se vale, digo ya que ni a los muertos respeten, pues francamente esas ya son chingaderas, yo digo”, siguió el molesto ciudadano.

“Qué le digo al presiden­te, pues bien fácil, mira Pablo Lemus, respeta a los muertos, sino se van a vengar de todos los que no los respetan, yo nomás lo dejo así”, finalizó el molesto ciudadano.