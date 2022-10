Por dilaciones en juzgado le impiden ver a su hija

Madre desesperada exige se haga justicia

Ya son tres años sin que pueda estar con su pequeña, quien está al cuidado de su progenitor, mismo que se ha valido de argucias, amenazas y mentiras para evitar que se dé el encuentro

Por Rafael Hernández Guízar

Una desesperada madre denunció dilaciones de los juzgados para exigir que le permitan ver a su hija, tiene tres años que no ha podido verla por negativas y excusas del que fue su pareja.

Se trata de Érika, una mujer que desde hace tres años en­frenta una serie de demandas que le interpuso su ex pareja, el padre de su hija quien se ha valido de argucias y mentiras para hacer que no conviva con ella, incluso, inventó que la menor fue abusada sexual­mente y hasta le interpuso una denuncia en contra de ella y otro de sus hijos –producto de otro matrimonio–.

“Pues qué le digo, yo me siento vacía, he pedido una y otra vez, y gastado en aboga­dos y abogados y nada, no sé qué es lo que pasa porque este abogado que traigo ha hecho de todo, de hecho hasta con­sulté gente que es especialista y me dijeron que mi abogado hizo mucho y que está hacien­do las cosas muy bien pero parece que hay como negativa del juzgado o yo no sé, la ver­dad es que no quiero acusar a nadie, pero el papá de mi hija me había dicho que él ya se había arreglado en el juzgado para que no la pudiera ver, y ya hasta estoy pensando que puede ser”, lamentó.

Se trata del juzgado 10 de lo familiar del primer partido judicial con sede en Ciudad Judicial, en Zapopan, donde esta mujer consiguió que se ordenara la convivencia, pero por negativas sin valor de par­te del padre de su hija, no ha logrado tener a su hija entre sus brazos.

“Pues dijo que no va a ir, y que a él le da lo mismo lo que se diga en el juzgado, que a él nadie le hace nada, yo la verdad que me siento muy dolida por eso, yo sí pediría no sé si es al gober­nador o a quién se lo tengo que pedir, pues que me ayu­den por favor, porque has­ta puse una denuncia en la fiscalía de la mujer porque me dijo que si quería ver a mi hija, que la única forma era que me acostara con él, y pues no, cómo voy a hacer eso si ya tengo yo otra pare­ja y no es así la cosa, porque me ha amenazado hasta con matarme, que porque no ten­go derecho a hacer mi vida con nadie que no sea con él, y que si hago eso pues que me va a matar, que por eso me quitó a mi hija, que como castigo, para que entienda que soy de él”, indicó.

Esta desesperada mujer ha intentado de todo y a la fecha, no ha logrado tener acceso a su hija. La razón le ha asistido, en el juzgado le dieron la razón, pero ni así ha logrado que se le otorgue la oportunidad real de ver a su pequeña que está crecien­do sin ella.