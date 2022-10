Comerciantes denuncian extorsiones de inspectores

Cobran mordida por instalarnos en clínicas del IMSS

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de los al­rededores de la clínica 3 del IMSS denunciaron extorsio­nes de inspectores del ayun­tamiento de Guadalajara, les cobran hasta 700 pesos dia­rios.

Y es que a decir de algunos comerciantes, inspectores del ayuntamiento de Guadalajara han dado oportunidad a los vendedores de fruta de que­darse en las afueras de la clí­nica, justo en la puerta, algo que está prohibido pues están sobre la banqueta y así se re­plica en todas las clínicas del Instituto Mexicano del Segu­ro Social (IMSS); de acuerdo con los testimonios recogidos, se les piden cantidades como las señaladas, hasta 700 pesos al día por hacerse de la vista gorda.

“Oiga, aquí los que se po­nen a vender en las puertas de entrada, y a los demás, nos mandan lejos, y no hay per­miso dicen. Es lo de la fruta, cuando vienen los del ayunta­miento aquí con nosotros nos corren y a ellos no, que porque ellos son amigos del director, que son parientes, hay que ser parejos, yo no creo, más bien son las mochadas que les dan, porque están en la pura en­trada y a nosotros nos ponen en las orillas, y a la entrada estorban”, dijo una de las co­merciantes entrevistadas.

Y es que hay muchas que­jas por parte de los usuarios del IMSS quienes se han mo­lestado por el tumulto que hacen los vendedores sobre la banqueta, ya que a veces no dejan siquiera pasar a las personas que van en sillas de ruedas.

Pero a todos les cobran mordida por estar en ese sitio. Por ello, esta mujer hizo un llamado al presidente Pablo Lemus, y pidió que haya to­lerancia para todos, y que por cierto sean parejos en la apli­cación de la ley.

“Yo lo que le digo al pre­sidente es que sean parejos y que no dejen que haya corrupción, porque a veces nosotros no ganamos lo que debemos de ganar por estar aquí, mire son 700 pesos diarios, y pues no, es mucho dinero, yo quiero que tomen cartas en el asunto, y que si quitan a uno que quiten a todos, que no haya privi­legios, estamos aquí en Be­lisario Domínguez y Sierra Morena”, apuntó.