Diputados indolentes, truenan jaliscienses

“Si quieren dinero, trabajen. Dejen de chingar al pueblo”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos tronaron ayer contra los diputados y el go­bierno del estado por aprobar una ley de movilidad donde se contemplan sanciones mu­cho más grandes en referen­cia a las fotoinfracciones.

Y es que ahora, la multa más baja por rebasar el límite de velocidad en las calles será de mil 924 pesos , algo que ha sido un tema a debatir por los ciudadanos, pues en mu­chas ocasiones se han regis­trado fotomultas “fantasma”, es decir, que se imponen es­tas sanciones a personas sin que hayan estado presentes en esos lugares.

“Pues me parece una chin­gadera (muy malo) que hayan contemplado eso porque a mí por ejemplo, me llegaron cuatro infracciones de esas y mi carro ha estado parado, lleva tres años descompuesto y claro que he seguido pa­gando los refrendos porque no me gusta estar mal en ese sentido y resulta que dizque tengo fotoinfracciones y eso que el carro no camina, ahí qué haces como ciudadano, porque te vas a enfrentar al aparato burocrático, eso es ser abusivo, es más, eso es un crimen, porque nos van a meter en un aprieto fuer­te porque vamos a tener que estar pagando cosas que son mentira, si quieren sacar di­nero pues que trabajen como la gente, que dejen de estar chingando al pueblo”, lamen­tó José Rodríguez, uno de los ciudadanos entrevistados por Página 24.

Y siguió: “Si quieren chingar, pues que vayan y chinguen a su madre (sic), así, porque los diputados son unos parásitos que no sirven de nada, lo único para lo que han servido es para estar chingando al pueblo, y esos se supone que son nuestros representantes populares, y todos están igual de mal, no importa los colores ni los partidos, todos son igual de ratas”, siguió el entrevista­do.

La recién aprobada Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, que por cierto fue impulsada por la diputada Mónica Magaña, contempla que se cobre más a quienes rebasan el límite de veloci­dad, pero ahora se tomarán en cuenta los kilómetros que vayan por encima del límite permitido para cobrar más a quienes vayan más rápido.

Con esto, la multa podría llegar casi a los tres mil pe­sos.