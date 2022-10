Si no ajusta para comer, menos para la gasolina

Aumento en combustibles, otro duro golpe para la economía

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se quejaron de los altos incrementos de las gasolinas en la zona me­tropolitana de Guadalajara.

Y es que en muchas de las estaciones de servicio, par­ticularmente de municipios como Zapopan, el precio de la gasolina regular –es de­cir la Magna– llega a los 23 pesos en promedio, mientras que Premium llega a sobrepa­sar los 25 pesos por litro.

“Pues cada día más caro, baja a veces unos centavos, pero nada más, y ya la verdad que uno sí se la piensa porque si no ajusta para comer, usted cree que va a ajustar para es­tarle poniendo gasolina de la roja, pues no, ahora sí que uno le pone al carro de la que se puede, porque de estar llenan­do el carro con 800 pesos a la semana, ahora son mil pesos, y póngale que son 200 pesos de diferencia, pero al mes son otros 800 pesos, y así todo va subiendo, y 800 pesos pues es un montón de dinero”, dijo Carlos Alberto Castro, uno de los ciudadanos entrevistados en una gasolinera ubicada al poniente de la ciudad.

“Yo antes no me preocu­paba tanto por esto, porque de alguna manera era pues enten­dible, y llegó López Obrador a la presidencia y todos los que votamos por él pues pen­samos que en verdad las co­sas iba a cambiar pero no, está más cara ahorita la gasolina que con Peña Nieto, y antes decíamos que Peña Nieto era un ratero, pero este presidente salió peor, ahora dicen que en breve va a bajar, y pues esta­mos esperando que así sea”, indicó el entrevistado.

Raúl Mendoza, otro de los entrevistados, es propieta­rio de un negocio de salsas y hacen entregas en las tiendas de abarrotes; dijo en entre­vista con este reportero que los incrementos les han dado fuertemente en el bolsillo ya que en esos centavos que ha ido subiendo el energético, a ellos se les van enormes can­tidades de dinero.

“Se nos incrementó yo creo que como en un 30 por ciento, y a veces esa es la ganancia que tiene uno en el negocio, porque todos los insumos han estado subiendo y con tal de no subir los pre­cios drásticamente para que el consumidor no prefiera de­jar de comprar, hemos tenido que absorber algunos costos y eso nos está dejando sin ganancias, yo diría que ya le paren”, finalizó.

Por ello, destacaron los ciudadanos entrevistados, es necesario que se establezca la posibilidad de que haya freno a los precios de los energéti­cos, ya que de un día a otro suben de precio drásticamen­te, generando pérdidas eco­nómicas grandes en muchos, y en otros la imposibilidad de adquirir este producto.