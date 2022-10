Padecen ambulantaje en el mercado Felipe Ángeles

No hay autoridad que ponga orden: Comerciantes

El caos impera con la distribución de lugares; otro problema es la recolección de basura en el lugar, y la falta de vigilancia policial

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios del mercado Felipe Ángeles en Guadala­jara lamentaron la anarquía que se vive en ese sitio, ya casi no hay orden ni aten­ción de las autoridades mu­nicipales.

Los problemas van desde la exhibición en los locales comerciales hasta la presen­cia desbordada del ambulan­taje en los alrededores de esta central de abastos.

“Mire cada día está peor el asunto, aquí la mesa directiva que está hace sus reuniones con los que les conviene y ya, no le comunican nada a los locatarios y todo lo hacen en una casa es ir a no hace nada, pura plática, puras pro­mesas en sí, y aparte de que parece que están en contra de todos, aquí nos están perju­dicando a todos porque por ejemplo, hubo un arreglo de que las bodegas tenían que tener 50 centímetros de exhi­bición pero si usted ve cada quien hace lo que quiere, hay muchos moches con el mero mero de los inspectores”, dijo. Roberto Vera, uno de los locatarios entrevistados.

Lamentó que por parte del ayuntamiento hay cero respuesta, incluso los ins­pectores abonan al desorden, pues ellos mismos han con­tribuido a que haya mucho ambulantaje que perjudica de forma radical en sus ventas.

“Venden los lugares, pa­san la charola y así se venden los lugares, cada quien hace lo que quiere. Hay una par­te donde se supone que sólo iban a vender manojos en la calle y ya venden de todo, pero por ejemplo, también la administración, pues es una señora que se llama Maru, pero para mí es como un tí­tere que está sin hacer nada, ellos hacen lo que quieren hasta con vialidad, ahorita los clientes no pueden ni es­tacionarse”

Los problemas son va­riados, entre estos, destaca la basura que se acumula en este mercado y por desgracia, se ha convertido en un centro de recepción de desperdicios también de gente que no es ni locataria, pero que aprovecha este lugar para dejar enormes cantidades de basura.

“La basura no se va a qui­tar, no se va a acabar, por­que reciben mucha basura de afuera del mercado, por lo que les dan, y a veces un camión viene cada dos o tres días, es un olor que no se qui­ta y la gente”.

Por ello, se hizo un lla­mado a la cordura al al­calde Pablo Lemus, quien en tiempos de campaña se comprometió a ayudar a los locatarios y a mejorar las condiciones del sitio, pero que al momento, no ha si­quiera regresado y que tam­poco, les da audiencia como fue su compromiso.