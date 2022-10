Juan Frangie quedó a deber en Residencial Moctezuma

Le valió madre pavimentación de avenida Copérnico: Vecinos

Tras las múltiples exigencias, el alcalde zapopano apenas se dignó a enviar una cuadrilla para que colocara algo de grava con chapopote. Ahora hay parches y brotaron más baches

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Resi­dencial Moctezuma, en Zapo­pan, reclamaron a su alcalde Juan José Frangie Saade que no les haga caso, se habían comprometido a arreglar la avenida Copérnico, y al mo­mento hay cada vez más ba­ches.

Y es que pese a que se pidió directamente a las autoridades que antes de que finalizara el temporal de lluvias se arregla­ran los enormes baches que se han generado por las pésimas condiciones de esta tan tran­sitada vía, la respuesta del ayuntamiento fue insuficiente, y sólo se envió a una cuadrilla a colocar algo de grava con chapopote, pero ya regresaron los enormes agujeros.

“Pues ya les habíamos dicho que vinieran y que arreglaran bien pero les dio lo mismo, la verdad es que les valió madre y pues qué hacemos con eso, ni modo de nosotros pagar porque arreglen la calle, si ya esta­mos pagando impuestos, eso es lo que nos da coraje por­que aquí los inspectores an­dan en friega revisando las licencias, y pobre del que no la tenga a la vista o que la tenga vencida porque hasta el negocio le cierran a uno, y son multas bien caras, lue­go, los pagos del predial, nos lo aumentaron este año y habían dicho que no iban a aumentar y de todos modos, entonces, es una y otra cosa que parece que nomás es puro para ellos, y para no­sotros cuándo”, dijo Sergio Ramírez, uno de los locata­rios entrevistados.

Tras recibir esta denuncia ciudadana en la redacción de Página 24, acudimos a la zona en cuestión para es­cuchar las quejas de los lo­catarios quienes reclamaron al alcalde su inconformidad pues por más que se han he­cho denuncias tanto a través de teléfono como de las redes sociales, el resultado ha sido siempre el mismo: Ninguno.

“Pues ya no sabemos cómo pedirles, yo creo que lo que vamos a hacer es ven­garnos ahora que vienen las elecciones, aquí no va a vol­ver a ganar el mismo partido, porque es lo mismo, quieren endulzarnos la oreja con una camiseta, eso no nos sirve, lo que queremos es que arreglen la calle y que prenda la luz, que no inventen, en la noche no hay luz, aquí en todo lo que es el tianguis del sol no hay lámparas prendidas y eso es peligroso, porque no se ven los baches y peor, porque es fácil que salga un desgraciado y le robe a uno, y eso no lo están previniendo”, agregó el molesto ciudadano.

Por ello, hicieron un llama­do al alcalde para que acudan a esta zona, que se revisen las necesidades y al fin, se actúe en consecuencia.