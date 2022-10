Canasta básica se aleja cada vez más del bolsillo del pueblo

Amas de casa reportan nueva subida de precios

Por Rafael Hernández Guízar

Otra vez los precios de la canasta básica subieron de forma exorbitante, amas de casa lamentan que por más que lo intentan, el dinero simplemente no alcanza.

Desde frutas y verduras, hasta carne y productos lác­teos, todo ha subido de for­ma impresionante y el pre­supuesto que comúnmente se tenía para el gasto sema­nal es ya insuficiente para lograr comprar todo lo que se requiere.

“Pues ahora sí ya no nos está ajustando, es algo que parece que no va acabar, de verdad que ya no alcanza, a veces hasta me da miedo pensar qué es lo que va­mos a tener que hacer para seguir comiendo, es como un espiral sin fin, no sube el salario y los precios van y van a la alza, y el salario igual de estancado, ya mi marido está tan desesperado que tiene dos trabajos, yo vendo por catálogo, y cuido a los hijos, y ahora, hasta está pensando mi esposo en agarrar turnos de noche dos o tres días a la semana a ver si así saca un poco más y logramos salir adelante por­que nos subieron la renta y todo”, dijo Lucero, una ama de casa entrevistada ayer en un tianguis al poniente de la ciudad.

“Mire, me gasto mil 500 pesos a la semana en manda­do, y ya mire mi carrito, no está ni lleno, no es lo mismo que antes, todo ha subido entre uno y 10 pesos, o más en el caso de algunos pro­ductos, y así se va subiendo al grado de que ya uno deja de comprarlos, la carne por ejemplo, ya es poca la que se compra porque no ajusta, no se puede comer más de dos veces a la semana, y los demás días, pues soya y ver­duras”, agregó esta molesta mujer.

Dimos un recorrido por un tianguis y algunos cen­tros de distribución de comi­da al por mayor, al poniente de la ciudad y constatamos los incrementos que se nos denunciaron por parte de la ciudadanía.

Debido a esto, ciudada­nos se sienten desesperados y simplemente no dan cré­dito a lo que sucede en el país, por ello, hicieron un llamado al presidente de la República y al mismo go­bernador Enrique Alfaro, a quienes claman por alguna ayuda que les permita seguir comiendo y levar así el pan a su casa.