Taximetro “no se ajusta a la realidad”

Ruleteros se niegan a utilizarlo

Por Rafael Hernández Guízar

Taxistas se quejaron ayer por la tarifa del taxímetro, indicaron que no está ajus­tada a la realidad y que sim­plemente no les conviene cobrar con ese dispositivo.

Aunque es una exigen­cia para que ellos presten el servicio de cuerdo a la ley de movilidad del estado de Jalisco, el banderazo de arranque, es decir, la tarifa inicial, es muy baja, así lo lamentaron taxistas entre­vistados ayer por Página 24.

“Lo usamos cuando el cliente lo pide, pero no nos conviene, porque todo se ha incrementado, imagínese que un coche cuesta 250 mil pesos y salen dejadas de 10 ó 20 pesos. El banderazo es de 8.50, y eso es de hace 10 años, y con eso no se paga ni medio litro de gasolina”, dijo Jesús Higareda, uno de los ruleteros entrevistados.

Y agregó: “Claro que si lo piden se pone, eso no se puede negar porque es por ley, es parte del servicio, aunque no nos convenga, es algo que tenemos que hacer, lo que nosotros queremos que se ponga el taxímetro con algo que esté ajustado a la realidad, y si el cliente quiere taxímetro y lo tene­mos que poner pues que sea parejo, que nos convenga a todos, pero mire, la gente no lo quiere porque siempre antes de subirse preguntan cuánto es lo que sale una de­jada, que para no asustarse a la bajada”.

Otro de los taxistas en­trevistados, resaltó que los incrementos a la gasolina y a los demás consumibles que se requieren para su tra­bajo, hacen que sea imposi­ble sobrevivir con la tarifa que actualmente se cobra.

“Hace muchos años que pusieron la tarifa y ya no se ha movido, yo se los pongo, pero a mucha gente no le conviene a veces que por el tráfico, y a nosotros tampoco, porque la gasolina a cómo está, los pre­cios del aceite, la liquidación, todas las cosas que tenemos que pagar, y con esas tarifas, pues no sale, ahora, también la cosa es que hay mucha competencia, muchos taxis de plataformas, los Uber y los DIdi, y los que prestan el servicio de taxi ejecutivo”.

El llamado fue a la Secre­taría de Transporte, para que se actualicen las tarifas del taxímetro con las que se co­bra actualmente por la presta­ción del servicio.