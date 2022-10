La ley de movilidad nos perjudica: Motociclistas

Diputados simularon escucharnos en mesas de diálogo, acusan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Motociclistas y otros co­lectivos ciudadanos se ma­nifestaron ayer a las afue­ras del Congreso de Jalisco para expresar su postura en contra de la nueva ley de movilidad; es recaudatoria y no ve por el bienestar de los ciudadanos, asevera­ron.

A media mañana se hi­cieron presentes para re­prochar cómo es que, pese a que participaron en la mesas para la creación de la nueva ley, no se toma­ron en cuenta sus aporta­ciones, suscitando que en lo ya aprobado a motoci­clistas se les perjudique todavía más.

A decir de Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Ro­dando y Creando Cultura para el Motociclista A.C., no se incorporó en la ley la dirección dentro de la Se­cretaría de Transporte es­pecializada en la moto, la ventanilla única en todas las recaudadoras para los pagos que les conciernen, y que no se eliminó la por­tación del holograma en sus motocicletas, ya que esto se presta con agentes viales para el tema de ex­torsión.

“Nos dicen que están muy preocupados por sal­vaguardar la vida de los motociclistas y ponen una nueva ley en la que si no traes el casco te van a quitar la moto, pero si en verdad se preocuparan, yo creo que mejorarían las vías. Se con­tradicen con que se preocu­pan por nuestra integridad cuando lo único que están haciendo es recaudar”.

Incluso mencionaron que en la ley no se contem­pla nada con respecto a la cultura vial, algo que no deja de ser lamentable, ya que en la actualidad todas las acciones encaminadas en la tarea se han hechos por el gremio de motociclistas y no por autoridades. En este sentido, cuestionaron la gestión deficiente que ha hecho en esta área, desde la Secretaría de Transporte, el exdiputado de MC Jona­dab Martínez, de quien por cierto pidieron su destitu­ción.

También, con el tema del emplacamiento expre­saron que no les quedará de otra más que irse a ha­cerlo a otros estados como Colima, ya que si bien los costos son los mismos, a diferencia de Jalisco allá no se debe refrendar el permiso cada tantos años como aquí sí.

“Queremos que la ley se reforme porque a fin de cuentas no nos tomaron en cuenta, no nos pidieron opi­nión. Sí nos pidieron que viniéramos al parlamento, que habláramos sobre nues­tras propuestas, pero no se tomaron en cuenta. Se in­crementaron en un mil por ciento las multas, sabemos que esta ley es recaudato­ria. Es lamentable que MC y PAN sigan en esa actitud de recaudar y perjudicar a la ciudadanía. ¿Por qué no nos escuchan?”.

Además de motociclis­tas, quienes se sumaron a la manifestación fueron colectivos de plataformas y taxis, así como quienes están en contra de los veri­ficentros. Luego de un rato de manifestarse, un grupo fue recibido por diputados de Morena, quienes por cierto también expresaron su inconformidad, de nue­va cuenta, por la ley ya aprobada.