Alista Morena modificaciones a la polémica normativa

Porque perjudica al pueblo de Jalisco…

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La nueva Ley de Movili­dad, Seguridad Vial y Trans­porte se publicó el miércoles por la noche en el Periódico Oficial del Estado y como ya entró en vigor formalmente ayer, diputados de Morena dieron a conocer las propues­tas de modificación que bus­carán implementar en aras de revertir algunas multas.

En rueda de prensa, toda la fracción parlamentaria cri­ticó de nueva cuenta mencio­nada ley, al señalarla como una medida más de recauda­ción para el gobierno, ante el incremento de multas y las nuevas que se agregaron, perjudicando así a la ciuda­danía.

Por ello, y ante el des­contento ciudadano que ha habido en torno a esta ley -impulsada por Movimiento Ciudadano-, morenistas ur­gieron a tomar acciones por los errores que se dejaron en esta y las desproporcionadas infracciones que se queda­ron.

“La intención de las ini­ciativas que presentamos no es soslayar lo positivo de la política preventiva en mate­ria de movilidad, sino resal­tarlo, haciendo a un lado la visión recaudatoria y despro­porcional de las sanciones por el exceso de velocidad. Que demuestren (autorida­des) que no es el carácter recaudatorio y sancionador lo que se pone por encima, que sea la cultura, educación y concientización en mate­ria de movilidad”, expresó el diputado Óscar Vásquez Llamas.

De manera general, legis­ladores detallaron que una de las propuestas que buscarán revertir de la nueva ley es la de los arrancones, pero para que no se sancione a quien vaya de paso, ya que en la actualidad se presta a que a criterio de la autoridad esto pueda ocurrir aun si el con­ductor nada tiene que ver con esta actividad.

También, agregaron, bus­carán reducir las multas con­tra quienes no verificaron y no traen holograma; eli­minar la multa por no traer placa siempre y cuando sea por un caso de robo y exis­ta denuncia de por medio; que los profesores accedan a la tarifa preferencial todo el año y no solo en periodo escolar; regresar al tema de las licencias vitalicias; y que el transporte público sea gra­tuito para adultos mayores, por mencionar algunos.

Mencionada ley se publi­có el miércoles pasado con todo y error respecto a la mul­ta por fumar al manejar. Al cierre de esta edición, en el Congreso de Jalisco todavía se sesionaba para revertir esto, al dejar solo infracción en contra de conductores del transporte público que fumen en las unidades.