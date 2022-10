“Ya nos hartamos de que invadan cocheras”

El ayuntamiento de Zapopan no hace nada: Vecinos de Las Águilas

Quienes acuden a un laboratorio de análisis clínicos y una estación de radio ubicados en López Mateos Sur usan espacios de habitantes como estacionamiento, impidiendo la entrada y salida libre. Esto ocurre sin que la Secretaría de Transporte estatal o las municipales lo impidan

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Las Águilas, en Zapopan, se dije­ron hartos de la invasión a sus cocheras por gente que acude a realizarse estudios en un la­boratorio ubicado por la ave­nida López Mateos.

El problema es añejo y cada día va en crecimiento, al grado de que muchas de las personas han tenido que dejar sus carros en sus casas sin po­der ir a trabajar o estudiar.

“Pues no se vale que ten­gamos que estar soportando el problema este porque las autoridades no quieren hacer nada, es lo mismo, aquí los problemas los están generan­do los señores estos del labo­ratorio y los de la estación de radio porque son gente que vienen a esos lugares los que se ponen tapando la cochera, y le habla uno a los de la grúa o a los de vialidad y no vie­nen, y cuando vienen le hacen a uno la amenaza, de que in­cluso nosotros podemos ser multados por el costo de la grúa porque tenemos que ha­cerle saber a los de los carros que está mal que nos tapen el paso, es como bien estúpido, pero es lo que está pasando”, dijo uno de los vecinos entre­vistados.

Y tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de Página 24 acudimos a la zona en cuestión para escu­char a los vecinos molestos quienes han tenido problemas una y otra vez, al grado de que hay quienes han llegado a los golpes por defender su comu­nidad de la llegada de estos negocios que trastocaron su estilo de vida.

“Lo que pasa es que empe­zaron a llegar negocios como esos dos que decimos, y ahora que están haciendo una torre de departamentos a ver qué pasa, porque no hay estacio­namiento aquí, es una casa tras otra en casi todos lados, y no hay espacio para que se estacionen lo carros, entonces aquí se requiere de que las au­toridades por favor nos hagan caso, que nos vengan a escu­char y vean cómo se pueden arreglar las cosas, que les exi­jan a los negocios que haya estacionamiento, que ellos como negocios tengan que poner estacionamiento para sus clientes, porque nosotros como vecinos no tenemos por qué pagar por eso”, dijo el molesto ciudadano.

Se han hecho reportes al ayuntamiento constantemente y no han acudido a revisar sus peticiones. Por ello, hicieron un llamado a través de este diario a su alcalde Juan José Frangie Saade, al que le exi­gieron que revisen el proble­ma del estacionamiento, uno más de los problemas que se viven a causa de la desaten­ción en la colonia ubicada al sur de la ciudad.