“Que comparezca el comisario tapatío”

Para explicar foto y vínculos con narcos: Regidores

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que se le vin­culara presuntamente con el crimen organizado, re­gidores de oposición en Guadalajara exigieron que el comisario tapatío, Juan Pablo Hernández Gonzá­lez, comparezca ante el ayuntamiento en sesión ex­traordinaria.

Ayer, en un medio infor­mativo, se dio cuenta que el comisario de Guadala­jara habría tenido aparen­temente una reunión con miembros de la delincuen­cia organizada. En este sentido, fueron los regido­res Fernando Garza (PAN), Sofía García Mosqueda (PRI) y Tonatiuh Bravo Pa­dilla (Hagamos), quienes en rueda de prensa salieron a manifestarse para que el señalado rinda cuentas lo más pronto posible.

Aunque se habla de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo haber mandado llamar a Hernández González para aclarar los hechos, regido­res enfatizaron que ante el ayuntamiento se debe dar una explicación, con la fi­nalidad de que sea el mis­mo pleno quien determine qué acciones se podrán to­mar al respecto.

“Le solicitamos al pre­sidente municipal la con­vocatoria a una reunión extraordinaria, del pleno del ayuntamiento, para que en la misma se vier­ta la información que del caso que nos ocupa exista, y a su vez pueda citarse a comparecer al titular de la comisaría, ya sea ante la comisión respectiva o ante el pleno del ayuntamiento, con la finalidad de conocer su posicionamiento, por­que es él quien debe dar una respuesta a esos seña­lamientos”, expresó Bravo Padilla.

A decir de la tricolor So­fía García esto es un tema delicado que debe ser acla­rado en cuanto antes, por lo que enfatizó la importancia de la comparecencia, pues más allá de juzgar lo que se busca es dilucidar, en es­pecial ante los momentos actuales que se viven de in­seguridad.

“Lo que nos compete como regidores es darles garantías a la ciudadanía. Un tema delicado que no podemos dejar de lado, que necesitamos que se den ex­plicaciones y obviamente darle la certeza a la ciuda­danía de quien está en la ti­tularidad de la comisaría no tenga este tipo de señala­mientos, pero más que eso es saber las explicaciones claras por parte del titular de la comisaría de seguri­dad. No queremos ser omi­sos en el caso”.

Fernando Garza (PAN) pugnó porque el alcalde Pablo Lemus le dé la debi­da importancia al asunto y que tome cartas en el asun­to para ver cómo se actuará, ya que lo único que debe de importar es la seguridad de la ciudad por cómo es que en este tema no se ha mejo­rado ni un poco.

“Hoy le pedimos que comparezca el comisario en las comisiones y en el pleno, y que ahí mismo se tomen las decisiones que se tengan que tomar para el beneficio de los tapatíos. No es una cosa política, no es una cosa menor, pero sí tenemos que estar seguros que quien está al frente de la comisaría se está partien­do el alma por la seguridad de los ciudadanos”.

En el medio que dio cuenta de la reunión se apreció una fotografía en donde aparecería el comi­sario, sin embargo, este último en entrevista negó su participación en la mis­ma, ocurrida al parecer en 2018. Mencionó que él es mucho más alto que los su­jetos que aparecen en dicha imagen.

“Quiero ser muy pun­tual, yo no soy el que apa­rece en esa fotografía, para ser honesto, todos la pueden comparar, yo mido 1.82 y en esa fotografía, todas las personas que están ahí, se ven más grandes que yo, entonces cuánto medirían esas personas”.