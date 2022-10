Imperan irregularidades al interior de la CEDHJ

Remueven gente preparada e imponen personal sin preparación

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al negar que se trate de alguna afrenta por presunta pérdida de beneficios, conse­jeros ciudadanos de la Comi­sión Estatal de Derechos Hu­manos (CEDHJ) denunciaron que el organismo opera con múltiples irregularidades.

Consejeros manifesta­ron no estar de acuerdo por ejemplo con la imposición del secretario técnico Ramón Saúl Meneses, pues además ni siquiera está preparado para el cargo.

“Es una figura que nos interesa que sea alguien que tenga el suficiente conoci­miento técnico sobre la co­misión, sobre los derechos humanos, y sobre todo que no tenga ninguna afiliación partidista, porque entonces no estaría realizando su tra­bajo de manera correcta des­de el punto de vista de que todos somos de diferentes formas de pensar. Que no tenga un sesgo partidista, queremos que se mantengan sano en ese sentido”, expre­só la consejera Socorro Piña Montiel.

A unos meses de que a la titularidad de la CEDHJ lle­gara Luz del Carmen Godí­nez, consejeros cuestionaron además la grave situación en torno al despido de trabaja­dores del organismo, muchos de ellos con hasta 20 años de antigüedad, violentando así derechos laborales pues se han ido incluso contra perso­nas con discapacidad.

Aseveraron que la comi­sión por sí misma no tiene clara las diferentes agendas a trabajar, pues tan es así que a varios meses de la nueva pre­sidencia, hasta el momento no se han emitido recomen­daciones o pronunciamientos por temas que han aquejado a la sociedad.

“Nos preocupa mucho cui­dar la función social que tiene la comisión, en el sentido de las propias representaciones que las personas merecen. No se han cuidado los per­files especializados que han sido despedidos de manera indigna”, agregó por su parte el consejero Diego Santiago Carrillo Garibay.

No dejaron de reprochar también el nombramiento de la tercera visitaduría, pues el perfil designado cuenta con señalamientos por violación a derechos humanos, y ne­garon que la inconformidad mostrada se trate por la pérdi­da de beneficios con la nueva reingeniería del organismo, apelando a que su cargo es honorífico.