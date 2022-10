Activistas de Huentitán denuncian ciberacoso

“Gente del gobierno de Alfaro vigila nuestros movimientos”

Por Rafael Hernández Guízar

çActivistas en Guadalaja­ra son blanco de espionaje y ciberacoso, así lo denunció ayer Arturo Mendoza, inte­grante de Huentitán Vive.

En entrevista con Página 24, dejó en claro que tras ha­ber entrado a la defensa de la zona de Huentitán para evitar la construcción del proyecto Iconia, oponiéndose así a los intereses de particulares y del ayuntamiento de Guadalaja­ra y del gobierno estatal, les han puesto vigilancia directa, además de espiar sus redes sociales e incluso, tratar de desactivar sus cuentas de es­tas plataformas electrónicas.

“Se acercan por medio del marcaje personal, por medio de la intimidación, por medio de estar acosándonos, por me­dio de estar intimidándonos. En la administración pasada (del municipio de Guadala­jara) tuve marcaje personal, se me asignó un guarura es­pecialmente para que fuera a donde yo fuera, para estarme cuidando y vigilándome, ya lo conocía, ya hasta lo salu­daba yo de mano; ahora se hace por medios digitales, se nos bloquean nuestros Whats­App, se nos bloquea el Face­book, se nos monitorea por esos medios, de otra forma no hay ni apertura, ni mesas de trabajo, nada”, lamentó, tras indicar que protestar contra la construcción de Iconia y el núcleo de las Fiestas de Oc­tubre les ha costado muy caro en lo personal.

Y es que desde hace varios años, él junto con cientos de vecinos más que pertenecen a la zona de Huentitán, se han conformado en diversas asociaciones ciudadanas que pretenden defender la zona de Huentitán, sitio en donde se han querido construir miles de nuevas viviendas de alto valor comercial, pero tam­bién, espacios comerciales con capitales extranjeros.

Esta defensa ha sido a cos­ta de su dinero, pues han te­nido que contratar abogados particulares para defenderse de los excesos de las adminis­traciones estatal y municipal de Guadalajara.

“Hemos invocado por me­dio de oficios, hemos metido denuncias a la Profepa y a la Semadet, a la Semarnat, el año pasado fuimos tres veces con López Obrador, se hizo de su conocimiento nuestro problema, se canalizó a medio ambiente, y hasta el momento no han hecho nada (…). No se vale, pagamos impuestos, no se vale. Tenemos muchos amparos, no se ha cumplido ninguno de estos. Tenemos 10 años luchando, y vamos a seguir luchando”.

Ellos han exigido al ayun­tamiento y al gobierno estatal el respeto a el área natural protegida de la Barranca de Huentitán, pero no les han hecho caso: “De hecho, este gobierno se ha caracterizado porque les vale madre los es­pacios públicos verdes, ellos ponen por encima los intere­ses inmobiliarios, cuáles son, pues construir torres de depar­tamentos por todos lados, por todos lados y no hay límites. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, siempre y cuando sea de forma organizada, allá en Huentitán está colapsando nuestro drenaje, y así no se planean las cosas”, dijo.

El mensaje fue claro para el gobierno municipal de Guadalajara por parte de este activista, que se respeten las áreas naturales, que se atien­dan las necesidades de los habitantes de esta zona, y que en caso de que se den autori­zaciones para la construcción de torres de departamentos, vayan acompañadas de obras de adecuación para cambiar las redes de agua y de drenaje, entre otras cosas que eviten el colapso, como ya se vive.