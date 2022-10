“Tenemos calles en pésimas condiciones”

Que Juan Frangie las arregle, exigen en Valle de los Molinos

Por Rafael Hernández Guízar

Lleno de baches enormes luce el fraccionamiento Va­lle de los Molinos, en Zapo­pan, sitio que a lo largo de los meses ha sido ignorado por las autoridades munici­pales según se denunció a Página 24.

Este fraccionamiento se ubica en el kilómetro 7.5 de la carretera a Colotlán, en el municipio de Zapopan, y es uno de los sitios más densa­mente poblados del munici­pio, y con esto se vive una enorme serie de problemas como las pésimas condicio­nes de las calles, y es justo ese uno de los más denunciados por los mismos habi­tantes, quienes han pedido al ayuntamiento ahora a cargo de Juan José Frangie Saade que arregle las avenidas que están repletas de baches, al­gunos tan grandes que son del ancho total de la vía.

“Pues que ya arreglen la calle, es que hay unos bache­zotes grandísimos y cada día están peores, parece como si no les importara porque no hacen caso los del ayuntamiento”, lamentó Esther Cervantes, una delas vecinas entrevistadas.

–¿Lo han solicitado al ayuntamiento?

–Sí claro, pues ni modo que sean adivinos, claro que lo hemos reportado pero pues parece como que no les importa, y nomás hay que ver cómo está la aveni­da la de Valle de Zapopan, por donde están los moli­nos, incluso hay unos topes que cuando baja del tope uno cae en el bache, y cla­ro que pega el carro, y claro que se jode; de hecho, mi carro pega y ah cómo me duele pasar por ahí, por eso me voy por otro lado, pero a veces no queda de otra.

Tras recibir una denuncia ciudadana en la redacción de Página 24. acudimos a la zona en cuestión para consta­tar las quejas de los vecinos, y en efecto, dimos cuenta de las pésimas condiciones de las avenidas.

Vimos que hay baches tan grandes y anchos como el an­cho total de las mismas vías, y que tienen una profundidad de al menos 30 centímetros.

Las quejas se han dado al ayuntamiento a través de re­portes vía telefónica, en redes sociales, e incluso de forma directa a los regidores, al pre­sidente municipal, y a quienes son hoy diputados locales y federales. Y pese a