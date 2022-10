Aprueban ley para tratamiento oportuno de cáncer en menores

Y atención integral, desde la detección del padecimiento

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Para garantizar tratamien­to del cáncer en menores, en el Congreso de Jalisco dipu­tados aprobaron la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cán­cer en la Infancia y la Adoles­cencia del Estado.

El sábado, en sesión de madrugada, se dio aval a un nuevo marco jurídico con el cual se busca implemen­tar una atención integral que abarque no solo desde el tra­tamiento, sino desde la detec­ción o prevención misma, en aras de hacer frente a un pro­blema latente en la entidad y el país.

A decir de una de las im­pulsoras de esta propuesta, la diputada Mónica Magaña (Movimiento Ciudadano), esta nueva ley se centra en varios aspectos básicos: la atención integral, desde lo médico, nu­tricional y hasta psicológico; el fortalecimiento del registro nominal de personas con cán­cer; la cobertura universal y gratuita del tratamiento; la red estatal de apoyo; así como un frente de colaboración contra esta enfermedad y fomento de investigación.

“Se va a crear un fondo para que se garantice que siempre deban existir recur­sos para la atención de niñas, niños y adolescentes con cán­cer. Todas las personas que son competencia de Secreta­ría de Salud de ser atendidas, sí, serán atendidas. Esta ley busca salvaguardar la vida de los menos favorecidos, de las personas que no tienen segu­ro y que no pueden acceder a un sistema y que hoy en día se mueren por no poder pagar los tratamientos”.

Detalló que el padrón de enfermos en la entidad estará a cargo de la Secretaría de Sa­lud Jalisco, con la colabora­ción de la Secretaría de Asis­tencia Social, con la finalidad de que se pueda garantizar toda esta atención integral.

Añadió que no hay montos mínimos establecidos para el fondo, aunque con el canda­do de que no deberá ser una cantidad menor a la del año inmediato anterior, a fin de garantizar que siempre haya recursos para la atención de este sector de la sociedad.

“Si a los 17 años te da (cáncer), salvas con el tra­tamiento, pero si te vuelve a dar a los 19 por el mismo tipo de cáncer, lo cual suce­de mucho, entonces, cuando se dan estos casos se tendrá que volver a dar la atención nuevamente. Creo que el año que establecía Secretaría de Salud son cinco, pero eso será algo propio de temas de salud, pero si recaes, aunque seas mayor de edad, te tienen que atender”, concluyó.