Zona del calzado, tierra de nadie

Vecinos alertan sobre banda de ratas, vandalismo e indigencia

El problema es añejo. La debacle del lugar, empezó hace aproximadamente 20 años, aunque es a partir de 13 años atrás, cuando quedó en el abandono total

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la zona del cal­zado lamentaron que este si­tio se ha convertido en tierra de nadie debido al alto vanda­lismo que allá sucede.

El problema se vie en el sector que se ubica entre las calles Juan Díaz Covarrubias, Esteban Alatorre, Federación y López Portillo, sitio que además de ser el centro de vi­vienda de indigentes, es tam­bién donde opera una banda de rateros que quedan siem­pre en total impunidad, pues no pasa la patrulla. Abunda también la basura.

“Mire, hay mucha basu­ra en las esquinas porque ahí la dejan muchos de los vecinos, además, hay mu­cha indigencia, muchos in­digentes durmiendo en las calles y hay excremento y muy mal olor, todos los lo­cales están cerrados, están vandalizados, está muy feo esto, es muy peligroso por la noche, hay mucha de­lincuencia, además de que viene muy poco la policía”, dijo el señor Juan José To­rres, uno de los vecinos en­trevistados.

Y agregó: “Mire, se ori­nan, defecan, es un olor es­pantoso, y el ayuntamiento no hace nada, al contrario, hasta quitaron los contenedo­res donde se tiraba la basura y ahora la gente deja la basura donde quiere, ya no hay ni bo­tes en los postes, eso ha hecho que esto esté cada vez peor, más abandonado. Además aquí agente no hace nada por defender las cosas, dejan que hagan lo que quieran los ván­dalos, porque también pues no hay autoridad responsable que se los lleve”.

“Esto tiene como 13 años ya así de abandonado, pero ahora pues ni los locales abren porque está muy peligroso, antes hasta venía gente de afuera de la ciudad a comprar calzado, de aquí se surtían, pero ahora nada”.

Por ello, el vecino en­trevistado, hizo un llamado urgente al alcalde Pablo Le­mus Navarro: “Que manden vigilancia y que quiten ese vandalismo, porque vienen y grafitean los muros, hacen lo que quieren y no hay nin­gún poder policíaco que los detenga”, finalizó.