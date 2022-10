Piden órgano de control interno en Ipejal

Para que evalúe, autorice y dé seguimiento a los proyectos de inversión del Instituto

En encuentro, sindicatos coincidieron en no incrementar el porcentaje de las aportaciones de los trabajadores y habilitar mayores herramientas que vigilen las inversiones del organismo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Sindicatos coincidieron en no incrementar el por­centaje de las aportaciones de los trabajadores y habi­litar mayores herramientas que vigilen las inversiones del organismo, durante la segunda mesa de análisis para una posible reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que se llevó a cabo ayer en el Congreso entre diputados y servidores públicos.

En esta segunda mesa, de ocho contempladas, se abordó el eje financiero. Varios sindicatos presentes leyeron un documento en el que hablaron de las coinci­dencias en torno a una posi­ble reforma en la materia, al señalar, entre otras cosas, la necesidad de integrar un ór­gano de control interno que evalúe, autorice y dé segui­miento a los proyectos de inversión del instituto.

Además de mantener el porcentaje actual de las aportaciones de los traba­jadores, de manera genera­lizada sindicatos también hablaron -como ya se ha expresado en otras ocasio­nes- de poner en el Ipejal a personal que de verdad esté preparado y de dar garantía de viabilidad al organismo para una larga vida.

“(Tiene que haber) segui­miento a todas las inversio­nes financiadas por el Ipejal, como en aquellos fideicomi­sos donde los recursos del Ipejal se han aprobado. En muchas ocasiones no se le da seguimiento ni en la par­te jurídica, son recursos que quedan en el limbo y no lo vemos llegar”, expresó Ser­gio Padilla Pérez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Jalisco.

Pugnó por hacer una rees­tructuración de la planilla en el Ipejal, a fin de que queden solo los perfiles más califica­dos y que el comité de trans­parencia tenga un verdadero andamiaje jurídico.

Patricia Patiño García, de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Poder del Estado, Munici­pios y Organismos Públicos Descentralizados, añadió la necesidad de garantizar las aportaciones mediante estabi­lidad laboral de trabajadores y los recursos para el orga­nismo desde el presupuesto de egresos, así como respeto a los derechos adquiridos de servidores.

“Coincidimos en que haya una partida presupuestal para el Ipejal por parte del Gobier­no de Estado, para enfrentar el periodo de contingencia del 2030 al 2050; en la imple­mentación de instrumentos financieros, que garanticen la viabilidad financiera de Ipejal y la administración de cartera eficiente; inversiones regula­das, más seguras y confiables; y que el monto de las pérdidas se absorba por el gobierno”, destacó Patiño García.

Juan José Hernández, de la Fesijal, reiteró que no ava­larán ninguna simulación ni cambios que dañen a los tra­bajadores, y en contraparte el presidente de la Junta de Coordinación Política (Juco­po) en el Congreso, Gerardo Quirino Velázquez, refrendó su postura en torno a que no saldrá una reforma al Ipejal si no se impulsa como propues­ta de trabajadores, jubilados y pensionados.

Ante la petición de pre­sentes, el legislador de MC explicó que el que realizó el estudio actuarial en torno a la situación de Pensiones del Estado vendrá al Congreso el 11 de noviembre para di­lucidar cualquier duda, y que además de las ocho mesas de análisis ya programadas se tendrá una novena para con­clusiones.