Parque Morelos, “lleno de prostitutas y de rateros”

Por Rafael Hernández Guízar

El Parque Morelos y sus alrededores, en el municipio de Guadalajara, sigue siendo un espacio sumamente peli­groso, denunciaron ayer los vecinos.

Hartos de pedir ayuda, ve­cinos de la zona reclamaron al ayuntamiento que no haya seguridad y que la policía no sea capaz de poner orden, algo que ha costado mucho a los vecinos quienes han sido blan­co constante de los rateros.

“Es que por más que se ha dicho no hacen caso, hacen caso un ratito y ya después a los días ya está igual, lleno de prostitutas y de rateros, eso como que no se va a acabar y no era así el parque, hace años era un espacio familiar, pero ahora hasta fuman mariguana a plena luz de día, por Dios Santo, a dónde vamos a parar, las prostitutas se ofrecen con descaro, adentro del parque, ya no hay que de noche, no, ahora de día y como si nada, hasta se ponen de acuerdo en las mañanas que se vienen con ropa como si fueran a ha­cer ejercicio, qué descaro”, lamentó una de las vecinas quien prefirió no dar su nom­bre por temor a represalias.

Y es que hay diversos pro­blemas en la zona que no son frenados por la policía muni­cipal, tales como los robos, la prostitución, el exhibicio­nismo y claro, el consumo de drogas y de alcohol.

“Es que ahora con qué confianza se viene uno con los hijos o los nietos. Yo me acuerdo que antes la gente se venía a hacer su día de cam­po, porque era así, algo muy familiar, muy bonito, ahora a qué vienen, a ver cómos se andan vendiendo. Mire el otro día vino mi hijo con mis nie­tos y llegó y me preguntó que qué era un oral, yo me quedé fría sin saber que decirle, y ya le pregunté que por qué, y me dijo que porque escuchó que un fulano le preguntó a una muchacha que a cuánto la chupada, y que la muchacha le contestó al señor que cobraba 150 por un oral, entonces yo dijo cómo es posible que eso se diga así, sin pena alguna, con los niños oyendo, Dios de mi vida, antes ni pensarlo, pero ahora pues es lo que se ve”, agregó la molesta mujer.

Esta mujer, hizo un llama­do al alcalde Pablo Lemus Na­varro y al comisario general de seguridad, a quienes instó a que mejoren la seguridad y a que pongan especial atención a la prostitución.