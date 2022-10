“Chingar al automovilista y premiar a los camioneros”

Por Rafael Hernández Guízar

Es una patada en la cara de la ciudadanía que el go­bierno del estado subsidie con 500 millones de pesos al transporte público, sentenció Jaime David Aldrete Medina, presidente de la Coordina­dora Jalisciense de Asuntos Medio Ambientales.

En entrevista con Pági­na 24, destacó que se trata de una burla al pueblo, pues pese a que no se traslade el aumento al precio de la tarifa del camión, el pueblo termi­nará por pagar ese incremen­to gracias a un subsidio que se dará directamente a los dueños de las unidades.

“Eso del subsidio al au­mento del transporte público es una burla a todos los ciu­dadanos, porque el servicio de transporte es malo, es caro, todavía se roban 50 centa­vos y además, se va a subsidiar de un fondo que viene de las multas, es chingar al automo­vilista y premiar a los camione­ros, se benefician los amigos de Alfaro, y otra vez, es el pueblo el que sale mal por fideicomisos enredosos, es joder al pueblo. El pueblo sigue pagando, ya es tiempo de ponerle un alto a esta voracidad de gobierno, el pueblo tiene que exigir servi­cios de calidad, no es justo que todo el transporte sea de parti­culares”, criticó el activista.

Y siguió: “El transporte es tan malo que no pasan las uni­dades las verificaciones, pero así siguen trabajando, no los detienen aunque sean arregla­dos, aunque contaminen. No sólo eso, son inseguros, por­que cuantas unidades vemos que están mal, es más que ni son camiones modernos, que ya llegaron a su vida útil”.

Aseguró que no es posi­ble que se quiera aumentar el precio de un servicio tan malo, sin embargo, dejó en claro que esto se debe a que son amigos del gobernador –en su mayo­ría- los que tienen a su nombre los permisos y concesiones.

“En el paquete del presu­puesto, sólo ofreció 50 millo­nes de pesos en apoyos para los que no pasen la verifica­ción, en comparación con lo del transporte pues es 10 veces más para sus amigos. No se les exige a los empresarios que tengan en excelentes condicio­nes las unidades, es una ratería que haya esos 500 millones de pesos para el transporte, es muy caro que estamos pagan­do el camión así de caro”.

Finalmente, destacó que este subsidio obedece a que el año entrante será electoral, por lo que de igual forma, las mul­tas por no cumplir con la veri­ficación quedarían descartadas al no ser un tema de beneficio social.