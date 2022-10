AMLO se burla de “El Rey del Cash”

“Qué noble es Marcelo, que me mandaba mis moches en maletas”

Por Dalila Escobar

Octubre 14, Ciudad de México (apro).– El presi­dente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene “una especie de religión, para mí el amor y el poder tienen que ser puros”, por lo que aseguró que no tiene tarjetas de crédito y no sabe llenar un cheque, únicamente trae dinero en efectivo “para lo elemental”.

Hizo esta aclaración, dijo, “para ver si se ahorran dine­ro en estar espiando, porque todo eso cuesta muchísimo, o en estar escribiendo libe­los, pero también son muy li­bres”, luego de la publicación del libro “El Rey del Cash”, donde Elena Chávez habla de la entrega de grandes cantida­des de dinero en efectivo para su campaña electoral y entre los principales políticos que menciona para estas opera­ciones está Marcelo Ebrard.

En burla hacia el libro, el presidente le dijo al canciller: “Ahora que sacaron un pas­quín, decían que llegabas tú con maleta o me mandabas maletas cuando yo estaba en la oposición, maletas de di­nero. Fíjense qué noble, qué bueno, Marcelo, que yo esta­ba en la oposición y él esta­ba en el gobierno, pero los dos aspirábamos a ser can­didatos a la Presidencia y él me mandaba los moches, o sea, para que…, Pero somos muy amigos”.

Al referir que no tiene cuentas bancarias de crédito y sólo carga un poco de efectivo, sin cartera, el presiden­te expuso: “No me impor­ta, nunca me ha interesado el dinero, lo material; pero también siempre digo, por­que no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado, nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser, entonces cuándo van a encontrar algo ilícito. No soy corrupto. Les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino”.

El mandatario federal consideró que bajo este cri­terio el poder tiene que ser puro, para que se convierta en virtud y se ponga al ser­vicio de los demás.

“No me ha interesado nun­ca el dinero, nunca. Llevo dé­cadas sin tener una cuenta de cheques, no cinco, 10 años, no, 30, 40. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédi­to”, reafirmó, y aseguró que no tiene cartera, “quien me administra mis ingresos es Beatriz y antes Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental”.

El mandatario federal co­mentó que una vez con José María Pérez Gay en el aero­puerto apenas tuvieron dinero en efectivo para pagar un café y un pan. “Nos damos cuenta que había que pagar y ¿cómo le hacemos? Yo traía en la cartera donde traigo mi iden­tificación, ahí doblado un bi­lletito, y él empezó y también ahí pagamos”.

Recordó que en otra oca­sión, después de ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en Tuxtla Gutié­rrez, Chiapas, tenía sólo 50 pesos para pagar un taxi. “Tengo muchísimas anécdo­tas de esas”