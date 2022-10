“Tenemos que pedir permiso para pescar”

Pescadores acaparan producto de la laguna de Cajititlán

Por Rafael Hernández Guízar

Los pescadores de la lagu­na de Cajititlán hacen de las suyas, impiden que la gente pueda pescar algo para co­mer, y encima de esto reciben apoyos de las autoridades.

Según moradores de este sitio ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, los pescadores reciben alrededor de 50 mil pesos cada dos me­ses, pero además, tienen el apoyo también de las autori­dades para ser ellos quienes deciden quién sí y quién no puede sacar pescado para co­mer, los demás, se quedan sin poder comer.

“Ahorita estamos nosotros pescando porque nos dieron permiso, pero mire, los lan­cheros y los pescadores sólo vienen los fines de semana, pero si uno quiere pescar tiene que pedir permiso, es un requisito, eso dicen ellos, porque si uno no lo saca y lo ven a uno pescando lo re­gañan”, dijo Vanesa Gómez, una mujer que fue captada por Página 24 mientras sacaba unos pescados para llevar co­mida a casa.

Y siguió: “La gente tiene que pescar a escondidas, por­que si no dan el permiso los pescadores luego vienen los de Sagarpa, y les quitan las cañas o las tarrayas a la gen­te (…). Pero por decir, a uno como ama de casa si quiere sacar pescado para comer, por ejemplo, pues no dejan, y pues eso está mal, ellos se molestan si uno se mete a pes­car, ellos se quieren adueñar de la laguna”, dijo.

A decir de ella, es aberran­te lo que sucede pues se les ha dado autoridad a los pesca­dores, incluso para pasar por encima de la misma gente; por ello consideró que se les debería de poner bajo la lupa, ya que con la actual crisis la gente podría tener en la lagu­na una fuente de alimento que simplemente la debe de dejar de lado pues son amedrentados.

“Se supone que la laguna no es de nadie, y los pescados tampoco, pero yo digo que es culpa de la misma gente que se los permite, y del ayunta­miento porque los ayudan, no se vale. Aquí los que man­dan son los pescadores, no el ayuntamiento, y es más, ni dejan que nadie venga y sea pescador, nomás los que ya están”.

En tanto, los mismos pes­cadores reciben apoyos por parte de las autoridades, una cuota bimestral que se les da como “apoyos” pero que no pueden ser accesibles más que para aquellos que están dentro de las asociaciones de pescadores.

“Los pescadores reciben dinero cada dos meses, del ayuntamiento, dicen ellos que son 50 mil pesos, y en cada muelle son como dos lanche­ros los que hay, o sea que yo digo que sí les va bien, porque ese dinero se los dan haya o no haya pescados, ellos reci­ben, no sé”, finalizó la mujer.