Partidos grandes engañaron a la ciudadanía: Hagamos

Denunciaremos en las calles cómo se aumentaron presupuesto: Hagamos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque lo que hicieron Movimiento Ciudadano (MC), Morena, PAN, PRI y Verde fue un desfalco en con­tra de la ciudadanía, Hagamos comenzará con una campaña de difusión para informar a la gente sobre el incremento de presupuesto que se avalaron para partidos.

En rueda de prensa a las afueras del Congreso de Jalis­co, integrantes de Hagamos lamentaron de nueva cuenta las mentiras con las que los partidos en mención actuaron para perpetrar un robo más al dinero de los ciudadanos a costa de los grandes pendien­tes del estado.

Desmintieron que se va­yan a ahorrar 150 millones de pesos, con las reformas ava­ladas hace un par de semanas, pues la bolsa para financiar a partidos subirá en realidad 400 millones de pesos, por lo que advirtieron que buscarán el apoyo ciudadano para re­vertir estas acciones.

“Vamos a salir a las calles y le vamos a dejar muy en claro a la gente qué es lo que sucedió. Vamos a romper el cerco informativo que se pone en el congreso y hoy vamos a iniciar con esta campaña es­tatal. Aunque se piense que todo está perdido, también le vamos a pedir que respalden con la firma para meter la iniciativa para que las cosas regresen al estado anterior de las cosas. Demostrar que la gente no quiere ese aumento”, expresó Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos.

Enfatizó que lo que buscan es informar de lo ocurrido y demostrar al mismo tiempo a diputados que la ciudadanía está consciente de sus accio­nes y que no permitirá que para esto los partidos sí se pongan de acuerdo, cuando existen prioridades no atendi­das en materia de salud, edu­cación o seguridad.

“Se engañó a la ciudada­nía. Lo que está ocurriendo en la vida real es que se es­tán sirviendo con la cucha­ra grande. Hagamos no está peleando ni un solo centavo, nuestro financiamiento va a quedar igual, pero lo que ellos hicieron fue triplicarse el presupuesto. Esta campaña demuestra que no todo está perdido. Todo empieza cuan­do se sale a la calle, con una rebelión popular de la ciuda­danía informada que dice no a ese desfalco. Estaremos desde dentro y fuera del congreso apoyando esta campaña de Hagamos”, refirió por su parte la diputada Mara Robles.

Agregaron que este tipo de actos no se pueden con­cebir, en especial cuando hay iniciativas, como la de donación de órganos, que sigue en la congeladora a pesar de que cobra cada vez más vidas por más tiempo que pasa rezagada.