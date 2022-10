Lo escrito en “El Rey del Cash” son calumnias y deshonestidad intelectual: AMLO

La oposición hace de todo

Por Dalila Escobar

Octubre 11, Ciudad de México (apro).– El presi­dente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo publicado en el libro “El Rey del Cash”, de Elena Chávez, son expresiones sin pruebas e incluso lo consideró una calumnia, y afirmó que tiene un escudo protector, que es su honestidad.

–Presidente, ¿considera usted que es una calumnia? –se le preguntó.

–Sí –respondió y ensegui­da leyó el poema de Rubén Darío “La calumnia”.

“Puede una gota de lodo sobre un diamante caer; pue­de también de este modo su fulgor oscurecer; pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo man­che el cieno”, leyó.

El presidente dijo que en ningún sentido lo afecta la pu­blicación de ese libro, “porque son varios y los que vienen, es así, es un proceso de trans­formación, y agregó que esta situación se da porque “afecta a intereses creados y también se sienten afectados en su pen­samiento conservador. Los en­tiendo perfectamente”.

Garantizó que existe toda la libertad para expresarse, porque se han escrito cerca de 10 libros en contra y consideró que aún van a escribirse como 10 o 20. “Nada más que yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad”.

Sobre los moches que se institucionalizaron para apor­tar a sus campañas, el presi­dente afirmó: “No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, en­tre otras cosas. Así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada”.

En torno a la participa­ción de los presidenciables de su movimiento: Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, dijo que incluso “van a recibir más golpes y hay que tener presente a dos poetas… Siem­pre que se den estos casos; an­tes que nada, la conciencia que es nuestro tribunal, el más im­portante, nuestra conciencia”.

También dijo que se debe tener principios, honestidad, “que en mi caso es lo que esti­mo más importante en mi vida. Si no fuese honesto ya me hu­biesen destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda, bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo y decía Díaz Mi­rón: ‘Siempre he salido de la calumnia ileso’”.

En torno a Chávez, dijo que está en libertad de ser entre­vistada por Carmen Aristegui, Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Cárdenas, Raymundo Riva­palacio, Leonardo Curzio y, principalmente, Carlos Loret de Mola, “que tiene seis de­partamentos de lujo; tiene en Miami; tiene una residencia en Valle de Bravo”.

El mandatario federal con­sideró que la oposición hace de todo y gasta en guerra sucia y calumnias como práctica po­lítica de todos los días.

“El triunfo de la reacción es moralmente imposible”, y afirmó que no deben detener­se, “seguir actuando de manera consecuente y debe serenarse, tranquilizarse. Primero porque no tienen la razón, nosotros no engañamos a nadie (…) es una oposición conservadora mo­ralmente derrotada; pero lo se­gundo: si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar y ahora sí cambiar su estrategia, pues no van a poder, van a continuar deteriorándose políticamente”.

Aseguró que él lleva 20 años escribiendo lo que ahora aplica en su gobierno, “pueden revisar todos mis libros y lo que estamos haciendo es eso”.