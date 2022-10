“Jardín botánico está sucio y descuidado”

Da miedo sentarse ahí, lamentan visitantes del Hospital Civil

Por Rafael Hernández Guíza

Pésimas condiciones pre­senta el jardín botánico que está frente al Hospital Civil de Guadalajara, lleno de ba­sura e indigentes y la policía nunca pasa.

A decir de las personas, es una vergüenza que las auto­ridades hayan descuidado el parque a tal grado que hasta miedo da estar en este parque aún de día.

“Mire está muy sucio y hay mucha inseguridad, mucho in­digente, da hasta miedo estar aquí sentada una. Yo vengo de El Salto, y sí me da miedo porque allá no está así, y mire, está bien sucio, aquí de plano ni hacen el aseo y la gente que venimos de fuera pues tene­mos que buscar un lugar don­de descansar, pero aquí defini­tivamente no hay seguridad”, dijo la señora Cecilia Alférez, una de las entrevistadas.

Esta mujer, que habita en el municipio de El Salto, acu­de con frecuencia al Hospital Civil pues tiene familiares en­fermos que requieren de aten­ción que no se les puede pro­porcionar en aquel sitio. Sin embargo, estar parada afuera del hospital todo el día a veces hasta dos días, le requiere de algún lugar donde poder des­cansar, tomar el fresco, inclu­so dormir, caso que se aplica para cientos de personas que provienen incluso de otros es­tados de la república. Todos están expuestos a lo mismo.

“Mire, no se puede uno ni sentar, está lleno de indigen­tes, y aquí hay mucha gente que viene de fuera y no se puede ni sentar , no hay ni bancas disponibles, y luego huelen bien mal, están hasta llenas de excremento, yo digo que deberían de poner aten­ción a esto, porque para eso uno paga impuestos”.

Lamentó que el ayunta­miento de Guadalajara haya dejado en el abandono el par­que, y que la policía no sea capaz de brindar seguridad: “Imagínese, nomás está uno cuidándose la espalda, en se­rio que está mal”, indicó.

Por ello, sentenció que de­bería de haber atención del alcalde Pablo Lemus Nava­rro para que así, este sitio sea de nuevo un lugar agradable, como lo fue hace al menos 30 años atrás cuando había hasta policía de guardia.