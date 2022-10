“Ya estamos hartos de mantener funcionarios inútiles”

Diputados, incapaces de poner sobre la mesa la contaminación ambiental

Por Rafael Hernández Guízar

“Ya estamos hartos de mantener funcionarios inúti­les”, tronó ayer el presidente de la Contraloría Jalisciense de Asuntos Medio Ambienta­les, Jaime David Aldrete Me­dina.

Fue claro y contundente, se refirió al caso específico de los diputados locales quienes no han sido capaces, según expuso, de poner el tema de la contaminación ambiental sobre la mesa, y que por el contrario, están dedicados a cualquier otro asunto que no sea cuidar los recursos natura­les de Jalisco.

“Es que todos los niveles de gobierno están igual, ni los mu­nicipios, ni el Estado, ni la fede­ración, y de los diputados mejor ni hablamos porque son inútiles e incompetentes, tal parece que no hay ni comisión de medio ambiente y que el tema de la contaminación no les interesa, simplemente no lo tocan, no ha­blan del problema que tenemos con lo que estamos respirando, pero por el contrario, permiten que los que son concesionarios de los verificentros tengan más tiempo con esos negocios que no ayudan en nada a que bajen los índices de contaminación”, dijo.

Y siguió: “Es que son 39 in­útiles, y de esos ninguno le in­teresa el medio ambiente, cómo es posible que no les importe lo que está sucediendo y que in­cluso le ayuden al gobernador a que siga haciendo negocios con el medio ambiente”.

-¿Y Derechos Humanos?

-Pues tampoco ha salido a la defensa de la ciudadanía, y se supone que eso es algo que ellos deben de hacer de oficio, porque hay una macroreco­mendación por la contami­nación del río Santiago y que han dicho porque no se está cumpliendo, nada, hay una recomendación que ya se dio por la contaminación del aire, y qué han hecho en derechos humanos, nada tampoco, por eso esperamos que los ilumi­ne un rayo de luz y que hagan algo porque el medio ambien­te es un derecho humano, y uno muy importante, porque sin eso no hay salud y no hay vida.

Por último, se refirió tam­bién a la federación, que cabe destacar, también se ha mos­trado incompetente en atender el daño al ambiente, al menos a si se los hicieron saber en días pasados cuando el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pro­fepa) les indicó que no tienen ni siquiera la capacidad de vi­sitar a las empresas que saben están contaminando y revisar los problemas que ocasionan a los recursos no renovables en la entidad.