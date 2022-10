Le quieren quitar más dinero a trabajadores: Fesijal

Advierten al gobierno estatal y al Congreso más manifestaciones

“Hay que tumbar las pensiones a un máximo de 50 mil pesos” para acabar con privilegios de políticos

Por Rafael Hernández Guízar

Nueva advertencia se dio por parte de los trabajadores al servicio del estado contra los diputados, que no permi­tirán una reforma a la ley de pensiones que vaya contra sus intereses.

Juan José Hernández Ro­dríguez, el presidente de la Federación de Sindicatos In­dependientes de los Munici­pios y Organismos Públicos Descentralizados (Fesijal), dijo ayer en entrevista con Página 24 que deben de dejar de entregarse pensio­nes millonarias, que haya un tope de 50 mil pesos y que no se entreguen a funcionarios electos como diputados, al­caldes, y regidores.

“Que no nos incrementen la aportación, que no nos qui­ten los derechos adquiridos, hay que tumbar las pensiones a un máximo de 50 mil, por­que esas se las llevan los dipu­tados y regidores, pero ellos no son funcionarios, ellos son servidores que llegan electos por un periodo de tres años, y nosotros tenemos que pagar­les, así no va a haber sistema que aguante”, dijo Hernández Rodríguez.

Y es que ante el análisis que se hace al momento a la ley de pensiones del estado de Jalisco, dejó en claro que es claramente una trampa que lo que pretende en realidad es quitarle más dinero a los trabajadores, es decir, aporta­ciones mayores para soportar las malas inversiones y frau­des millonarios que se han dado a lo largo de varios años con cargo a los bolsillos de sus representados, algo en lo que dejó una advertencia so­bre la mesa a los diputados, si siguen mostrando estas inten­siones, habrá nuevas manifes­taciones.

“Dicen que hay 41 mil mi­llones en la reserva técnica, pero hay inmuebles que no sabemos cuáles son, sabemos que hay cuentas por cobrar, pero por ejemplo, sabemos que hay inversiones en trans­portes por mil 500 millones de pesos que tampoco los va­mos a recuperar, lo de las Vi­llas Panamericanas, 320 mi­llones de pesos que tampoco lo vamos a recuperar, los 10 mil millones de préstamos”, explicó.

Asimismo, indicó que es le partido Movimiento Ciu­dadano (MC) –el partido del gobernador y con mayoría en el Congreso- el que pretende sacar a toda costa una ley que va en esencia en contra de los intereses de los trabajadores: “Nos alerta a los servidores públicos porque pueden ir por­que nos incrementen las apor­taciones y nos quiten derechos adquiridos (…) Nosotros va­mos a permanecer en cada sesión, y estar al pendiente, nos llama la atención los vicios de origen. No vamos a permitir que ellos hagan con el dine­ro de los trabajadores lo que ellos quieran, tenemos la po­sibilidad de volver a salir a las calles y al primer síntoma de que veamos que quieren hacer una ley que ya esté preparada, que no descarten que vamos a salir a manifestarnos”.

Y fue más allá: “Somos más de 160 mil servidores públicos, e invitamos y nos vamos a unir a sindicalistas que quieran a su gente, para no someternos a lo que se quiera hacer en Casa Jalisco (…) Entre la aportación del trabajador y del patrón, queda el 32 por ciento a Pensiones del Estado, el estudio dice que necesita el 52 por ciento de cada trabajador, es decir, 24 por ciento más, y de dónde lo van a sacar, pues claro que van a querer que se le quite al trabajador, y lo que nosotros les decimos es que dejen de robar, porque no va a haber dinero que alcance”.

Por ello, sentenció que no hay vuelta atrás, que en esta ocasión, no cederán a enga­ños y que por ello, estarán al pendiente de las sesiones que se organizan por los diputados con la intención de reformar la ley de pensiones, por ello, destacó que en caso de detec­tar que hay tendencia a apro­bar de nuevo una ley que res­cate al Instituto de Pensiones del Estado a costa de los mis­mos trabajadores, tomarán ac­ciones: “En el 2009 nos ven­dieron una ley que decían que no iba a haber la necesidad de recursos extraordinarios, y 13 años después estamos dis­cutiendo otra vez una ley, y en el estudio actuarial nos dicen otra cosa, queremos saber por qué se prestaron a hacer un estudio con mentiras, con da­tos erróneos y por qué quieren que seamos nosotros los tra­bajadores los que paguemos”.