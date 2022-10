Desdeña Sergio Chávez a habitantes de Santa Martha

Cada día están peor, lamentan vecinos tonaltecas

Hay mucha inseguridad, las calles están en pésimas condiciones; colonos ven con desánimo como el morenista sólo les prometió ayuda sin darle seguimiento a sus compromisos

Por Rafael Hernández Guízar

Los servicios públicos van de mal en peor en la colonia Santa Martha, en Tonalá. Ve­cinos de la zona se dijeron hartos de ser ignorados por el presidente municipal Sergio Chávez (Morena) quien ni si­quiera ha regresado después de ser electo.

Leticia, una de las vecinas entrevistadas por este repor­tero, lamentó que el alcalde, que repite en el cargo ahora por Morena, no ha regresa­do a cumplirles las promesas que hizo en campaña, tienen tantas deficiencias en los ser­vicios públicos que es suma­mente decepcionante vivir en este sitio, según dijo. Para muestra, el pésimo alumbra­do público: “Está en muy malas condiciones en alumbrado público, porque ahora de que entraron los niños a la escuela no hay luz, la gente tiene que dejar prendida la luz de sus casas, las de afuera y eso es un gasto mayor para la gente, y los del gobierno no han he­cho nada”.

Agregó: “No sabemos con quién dirigirnos, y así tiene mucho tiempo este problema, yo tengo aquí dos años y es el mismo tiempo que no han servido las lámparas. La gen­te pues estamos inconformes porque no nos ayudan y esta­mos muy mal en la colonia”.

Otro de los problemas es entrar y salir de la colonia, los camiones son una tortura para los vecinos, pues las unidades son muy escasas y tardan has­ta una hora para abordar un camión que los lleve.

“Ese es otro problema, que los camiones van bien satura­dos y tardan mucho en pasar, aquí nomás pasan dos rutas y las dos van igual de mal, lle­nos los camiones y bien tarda­dos, por decir, a las horas pico van peor, porque cuando uno va al trabajo o regresa, y para la escuela, es lo mismo, mal, y luego tardados y a veces ni dan la parada, peor”, narró la mujer.

Por ello, la molesta mujer hizo un llamado en general a las autoridades, tanto al esta­do como al municipio, pues ninguno de los dos niveles de gobierno les ha dado ningún tipo de ayuda: “Nosotros qui­siéramos que nos ayudaran con estos problemas porque yo, por ejemplo, tengo que es­tar a las cinco ya esperando el camión, me levanto a las cua­tro, porque entro a las siete a trabajar”.