“¿Pues en qué colonias trabaja Juan José Frangie?”

En El Colli Sitio no se ha parado, acusan vecinos

Habitantes de esta parte de Zapopan se cansaron de pedir al alcalde zapopano –por todos los medios posibles– que se digne reparar la destrozada vialidad de su colonia: la respuesta, silencio

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones re­portan en sus calles vecinos de la colonia El Colli Sitio, en Zapopan, exigieron al alcalde Juan José Frangie que traba­je por mejorar su calidad de vida.

Y es que en la avenida Clouthier, entre Tepeyac y Moctezuma, por ejemplo, se vive uno de los peores pro­blemas, pues esa avenida tan transitada está casi totalmen­te destruida, llena de baches enormes que se han reportado al alcalde y al mismo ayun­tamiento sin que al momento haya respuesta.

“Se lo hemos estado po­niendo en las redes sociales, porque sube el presidente que dizque está trabajando y tra­bajando por la ciudad, pero aquí no han venido, le pedi­mos que venga a ver cómo está aquí, que no inventen, que se pongan de verdad a tra­bajar y que empiecen por me­jorar esto, porque nadie nos hace caso, está tan fea la calle que ya pasa uno y pegan los carros, y eso pues nos está da­ñando a todos”, dijo Paloma Ramírez, una de las vecinas entrevistadas.

“Dice que trabaja y tra­baja, pues yo no sé dónde, porque aquí el ciudadano presidente no se ha dignado a venir, no sabemos si es que no somos dignos de que nos haga caso, o si es que no le interesa o qué sucede, porque no hay respuesta, ah pero eso sí, no fuéramos de esos lame botas que ponen que todo es maravilloso, porque ahí sí, ahí sí hacen caso y hasta in­teractúan con la gente, estoy hablando de las redes sociales del ayuntamiento y del mismo presidente, porque en el Face­book es donde le hemos pues­to muchos mensajes y nunca se comunican con nosotros”, agregó la molesta ciudadana.

Tras recibir una denuncia ciudadana en la redacción de Página 24, acudimos a la zona en cuestión para escu­char las quejas de los vecinos, y constatamos que en efecto está en pésimas condiciones, y que además hay muchas personas que han puesto los reportes al ayuntamiento, no sólo a través de los teléfonos puestos para tales fines, sino de las mismas redes sociales, el medio por el que se supone que hacían caso de forma in­mediata.

Vecinos de la zona, exi­gieron que la menos, haya una cuadrilla de “bacheo” que ponga grava con chapopote, algo que se envía esporádica­mente para rellenar los agu­jeros que cada vez son más grandes y que en la presente temporada de lluvia, han em­peorado.