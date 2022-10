Enrique Alfaro designó comparsa en la Semadet

Otra muestra del nulo compromiso del gobernador con el medio ambiente: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

Que no hay compromiso aparente del gobierno del es­tado con el medio ambiente, tronaron ayer ambientalistas tras la designación de un nue­vo secretario en la materia.

Jaime David Aldrete Me­dina, el presidente de la Coor­dinadora Jalisciense de Asun­tos Medio Ambientales, dijo en entrevista con Página 24, que la llegada de Israel García Ochoa, quien era el director de la Agencia Metro­politana de Bosques Urbanos, sólo deja en claro que no hay compromiso con el combate a la contaminación del aire y los cuerpos de agua, pues al momento no se ha presenta­do un plan de trabajo que ga­rantice el mejoramiento en la materia.

“La nueva designación del secretario del Medio Ambien­te en Jalisco, el ex director de Bosques Urbanos, llega des­pués de una controversia por Calaverandia, bajo su cargo se realizaron varios daños ecológicos, y como premio se le da la secretaría, por ello, desconocemos si este nue­vo secretario traiga la misma línea del anterior, que es no haber avances en atender la contaminación”, dijo.

Pero fue más allá y resal­tó que el hecho de que no se mencione el programa de la verificación controlada que simplemente no está ope­rando de forma adecuada, es muestra del desinterés que tiene posiblemente, el nue­vo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

“No vemos avances en el tema de la verificación y ya estamos a dos meses del arranque de las multas, todo es pan con lo mismo, ya que la salida de Mario Sil­va quien tampoco hizo nada como director del Imeplan y dejar a Patricia Martínez, fue dejarnos estacionados en el mismo lugar (…). Habíamos hablado de la incertidumbre que deja esto, y llegó el que suponíamos iba a quedar de secretario, pero pues no hay al momento nada, no dicen si va a continuar el mismo pro­grama mercenario de verifi­cación”, dijo.

–¿Qué es lo que esperan ustedes del nuevo secretario?

–Lo que esperamos es que se analice y se replantee la situación, sabemos que la Cá­mara de Diputados (Congreso del Estado) vota lo que les conviene a los del partido en el poder, y no necesariamente lo que beneficia al ciudada­no, en este caso, si se plantea un nuevo programa y si este fuera algo que en verdad ayu­dara a las personas, otra cosa sería.

Cabe recordar que a partir de enero, se ha planteado por el mismo gobierno estatal que quienes no haya verificado sus automóviles serían acree­dores a una multa que podría llegar a los 12 mil pesos, a de­cir de Jaime Aldrete, es otro tema de incertidumbre, pues no se sabe ni los montos exac­tos que se vayan a aplicar, ni tampoco de qué dependa que estos se apliquen: “La multa va desde mil 800 hasta 12 mil, y no se sabe de qué va a de­pender, porque una es por no traer la verificación vigente, y otra cosa es porque los carros contaminen ostentosamente”, finalizó.