Agresión en Andares obliga a replantear estrategia: Hagamos

Exigen comparecencia de coordinador de Seguridad de Jalisco

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Integrantes de Hagamos exigieron a autoridades esta­tales replantear la estrategia de seguridad tras lo ocurri­do el domingo pasado en la plaza Landmark, en la zona de Andares del municipio de Zapopan; solicitarán la com­parecencia en el Congreso de Jalisco del titular de la Coor­dinación General Estratégica de Seguridad.

Fue la coordinadora de Hagamos en el congreso, la diputada Mara Robles, quien adelantó que presentarán una propuesta para que el coordi­nador de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, se presente ante diputados a fin de que dé cuentas del por qué no se han dado resultados en la estrate­gia de seguridad y qué se hará para evitar balaceras como la del fin de semana que dejó a varios civiles heridos.

En rueda de prensa, y acompañada de regidores y demás autoridades del parti­do, la diputada de oposición también pugnó porque or­ganismos lleven a cabo una encuesta de cifra negra, para tener una radiografía más real de lo que ocurre en la entidad en materia de seguridad.

“Una encuesta de cifra ne­gra realizada por organismos independientes que nos mues­tren el verdadero tamaño del problema. El día de hoy lejos estamos de querer alarmar a la población, ya está alarmada y nosotros también, y creemos que minimizar los hechos es un pobre favor a la necesidad del estado de brindarle segu­ridad ciudadana a todos los que habitamos aquí”.

Manifestó que requerir comparecencias no se trata de linchar a funcionarios, sino de un ejercicio de rendición de cuentas con el fin de mejorar lo que haga falta, por lo que reiteró el llamado al gobierno estatal a replantear la estrate­gia de seguridad, sobre todo cuando hay aspectos que se deben mejorar como el tema del C5.

También, el partido cues­tionó el incremento de pre­rrogativas a los partidos para el siguiente año, cuando es obvio que en Jalisco existen otras prioridades, así como la falta de empatía de autorida­des, ya que la respuesta brin­dada a la sociedad fue en un afán de demostrar que no pasa nada cuando los indicadores y la percepción ciudadana dicen lo contrario.

“Empezamos mal. Si la reacción (del estado) es decir que no pasó nada y que esto es producto de una buena re­acción en materia de seguri­dad, estamos en problemas. Hacemos un llamado a que desde la cabeza del ejecutivo no comencemos a normalizar estas cosas y no incluso se justifique que esto que está pasando es buen producto de la coordinación. Exigimos desde Hagamos una postura mucho más empática con las personas que son víctimas, y de asumir la responsabilidad”, expresó Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos.