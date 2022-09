Que Alfaro ponga un secretario de medio ambiente profesional

El gobernador se pasea por Europa y lo bendice el Papa, mientras Jalisco padece crisis ecológica: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

“Los ambientalistas ya estamos hasta la madre de poner los muertos y los en­fermos mientras que Enrique Alfaro sólo pone excusas y recibe bendiciones”, tronaron ayer ambientalistas en Gua­dalajara.

Luego de que el gober­nador del estado se fuera de gira por Roma y se reuniera con el Papa Francisco, grupos de ambientalistas se dijeron muy molestos por la falta de acciones para solucionar la “crisis ambiental” que se vive en Jalisco, así lo sentenció ayer Jaime Aldrete Medina, presidente de Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medio Ambientales.

“Nos preocupa que hayan quitado de su cargo al secre­tario del Medio Ambiente, Sergio Graf, porque separarlo de su cargo es por la inefica­cia demostrada de su trabajo, pero es igual de preocupante, la indecisión del gobernador en quién será el próximo se­cretario de Medio Ambiente, y saltan las dudas de si segui­remos en las mismas políticas mercenarias de hacer negocio del medio ambiente o si van a poner a alguien que defienda de verdad al medio ambien­te”, dijo.

Y agregó: “Por ello se hace un llamado al gobierno del estado, para que antes de que pronuncien al nuevo secretario, tengamos una reunión y saber realmente qué destino le depa­ra a Jalisco en materia ambien­tal con el próximo secretario, aunque en honor a la verdad, las cosas lucen muy desilusio­nantes, esperamos pues que mientras el gobernador está de vacaciones y recibe el perdón divino por el Papa, esperando que le llegue un rayo de luz en la cabeza pelona, ponga a alguien con capacidad de or­ganización y con capacidad de recuperar los recursos natura­les que estamos perdiendo por sus políticas mercenarias por­que no se vale pedir perdón y seguir chingando”.

Asimismo, fue categórico y dijo que están llegando al hartazgo, pues mientras que ellos como ambientalistas han demostrado que hay una enorme cantidad de empresas contaminantes que operan con el permiso de las autoridades, el gobierno estatal y los mu­nicipales hacen caso omiso de ello, y peor aún, que hasta la federación participa de las omisiones.

“Los ambientalistas ya es­tamos hasta la madre de poner los muertos y los enfermos mientras que Enrique Alfaro sólo pone excusas y recibe bendiciones (…) Esto es con todos los niveles de gobierno y es muy decepcionante”.

Por otra parte, se refirió también a la reciente reunión que tuvieron los grupos am­bientalistas con la Procuradu­ría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Dijo que es igual de “in­útil” que la Secretaría de Medio Ambiente del estado, y quizá aún más, pues en el caso de la dependencia fe­deral no hay ni delegado ni inspectores; es más, ni dinero para contratar personal.

“Es muy preocupante que la procuraduría no esté cum­pliendo ni al cinco por ciento de su capacidad de trabajo, porque ya nos dijeron que no tienen presupuesto ni delega­do, ni encargado, ni inspecto­res, ni dinero para contratar personal, lo que contribuye de manera directa al deterioro ambiental que se presenta en el estado, ya que los grandes delincuentes contaminadores operan al cobijo de la impuni­dad, y bajo la protección del gobierno local”, dijo.

Por ello, hicieron una úl­tima advertencia a la federa­ción, o trabajan y marcan una diferencia en Jalisco, o habrá consecuencias.

“Estamos a la espera de una respuesta favorable de que vengan a Jalisco para tomar en serio estas graves crisis ambientales en el agua, bosques y el aire. Esperamos que de verdad vengan a traba­jar y no de vacaciones, y desde el gobierno federal realmen­te la procuradora del Medio Ambiente y la secretaria de Medio Ambiente desquiten el cheque por el que se les con­trató, y que no estén cobran­do nada más por aplaudir los mensajes del señor presiden­te. Estaremos pues atentos a las fechas que nos indiquen que van a venir, y si no vienen pues vamos a elevar el nivel de protesta con acciones más contundentes”, finalizó.