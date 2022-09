Persiste inseguridad en zona de Pueblo Quieto

Operativos no sirvieron de nada: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque la policía de Gua­dalajara había anunciado operativos especiales en la zona de Pueblo Quieto, en los márgenes de las vías del tren, persisten los robos en colonias como La Obrera.

Muy cercano a la glorie­ta de la Minerva, un ícono de esta ciudad capital, con­tinúan los robos a toda hora sobre todo en las cercanías de las vías del tren.

El modus operandi de­nunciado a este reportero es el mismo que se había in­dicado desde hace muchos meses, implica a personas que en apariencia serían mi­grantes y que tras cometer estos delitos se van corrien­do por las vías del tren a la zona de Pueblo Quieto, a un lado de la colonia Jardines del Bosque.

“Pues sí siguen robando, no se ha acabado, por más que la policía ha estado haciendo rondas y hasta han puesto policías fijos en las vías, si­guen robando, nada menos la semana pasada a un mucha­cho que iba en la bicicleta se la quitaron, le pusieron unas patadas y unos puñetazos y le quitaron la bicicleta y el celular, y eran las 12 del día, o sea que ni a que fuera de noche y estuviera oscuro se esperaron”, dijo muy molesto Clemente García, uno de los entrevistados.

Y siguió: “Es que llegan y como si fueran marabun­ta, salen de todos lados y le empiezan a pegar a la gente y le quitan lo que traiga, literal­mente lo que traiga, y en cosa de nada se van por las vías, y a ni modo de que la gente se vaya detrás de ellos, uno no sabe cuántos más hay, si tie­nen armas o no, es algo que ya se da por perdido”, dijo.

–¿Y se denunció?

–Tengo entendido que no.

–¿Por qué?

–Pues la gente que ya no confía en la autoridad, yo sí denunciaría si algo pasa, pero mucha gente prefiere no hacerlo, a veces por mie­do y otras porque pues lo ven como algo inútil porque como son celulares y cosas así, a veces no tienen las fac­turas y no pueden demostrar la propiedad, y pues prefie­ren quedarse callados, o ha­cer justicia por mano propia, porque supe que el muchacho andaba luego buscándolos, y lo malo es que a veces pues la gente también tiene armas porque ya están desespera­dos muchos, ya dicen que si agarran a alguien de los que roban se van a encargar de ellos.

Y es que por la avenida Inglaterra, justo por la tarde y la noche, es casi intransi­table, al menos para los ve­cinos, quienes ya saben el peligro que se corre en las cercanías de las vías del tren, lo cual se extiende a la ave­nida Los Arcos y la misma avenida Niños Héroes.

Por ello, hicieron un lla­mado al alcalde Pablo Le­mus Navarro, para que se incremente la seguridad y de nueva cuenta haya operativos para asegurar el perímetro y así regrese la calma a esta zona de la ciudad.