Suspenden labores en Ciudad Judicial por réplica de temblor

Otro pretexto para postergar el trabajo, lamentan abogados

Por Rafael Hernández Guízar

Otra vez un temblor hizo que se suspendieran las labo­res en los juzgados de la Ciu­dad Judicial de Jalisco.

La réplica de 5 grados en la escala de Richter que ayer sacudió al país y que se­gún el Servicio Sismológico Nacional, tuvo epicentro de nueva cuenta en Coalcomán, Michoacán, se resintió en Jalisco, y concretamente en Guadalajara fue el pretexto para suspender labores en los tribunales.

“Pues otra vez tuvimos la mala suerte de que esto suce­diera, ya van dos días, y yo entiendo que son cosas ex­traordinarias, pero ya párenle, es que no podemos avanzar, si de por sí hay tanto trabajo rezagado en los juzgados por­que no hay personal suficiente y hay tantos problemas que resolver, con esto pues parece que las cosas se nos van a alar­gar más”, dijo Lizette Gueva­ra, una de las abogadas entre­vistadas el día de ayer.

Antes de las dos de la tar­de, fue a través de gritos de los abogados y personal del juzgado como se dieron cuen­ta de que estaba temblando pues hay que decirlo, no exis­te alarma sísmica en ese edifi­cio judicial.

“Estábamos tranquilos y de pronto una de las abogadas que estaba por entrar con el juez empezó a gritar que esta­ba temblando, y luego otra y así, pues que se salen corrien­do y de pronto nos dijeron que teníamos que desalojar el juzgado, y yo con tanto traba­jo, tantas cosas que tengo que hacer aquí y que no me ajusta el tiempo, y eso que me quedó siempre hasta muy tarde, pero son cosas que no están dentro de nuestro control”, dijo una de las secretarios de acuerdo de un juzgado familiar, entre­vistada ayer por este reporte­ro.

Todos se concentraron tan­to en el estacionamiento de Ciudad Judicial, como en la explanada del edificio.

Al filo de las 2:30 de la tarde, el caos seguía en aquel lugar luego de que se suspendieran las labores y la mayoría de las personas trataran de salir del edifico ya que las plumas de control del estacionamiento dejaron de funcionar.