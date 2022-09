Ambientalistas clausuran la delegación de Profepa

“Jalisco está sumido en severa crisis ambiental”

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas tomaron ayer las instalaciones de la delegación Jalisco de la Pro­curaduría Federal de Protec­ción al Ambiente (Profepa).

Cansados de que el gobier­no federal sea omiso en los muchos problemas de con­taminación ambiental que se tiene en la entidad, integrantes de diversas asociaciones ciu­dadanas realizaron una toma simbólica en la que se logró tener al fin acercamiento con el gobierno de la República, así lo dio a conocer ayer en entrevista con Página 24 el presidente de la Coordi­nadora Jalisciense de Asun­tos Medioambientales, Jaime David Aldrete Medina.

“Esto fue para buscar al delegado, o procurador del medio ambiente, y nos dije­ron que esta institución está acéfala en Jalisco, que había encargado pero renunció, y que acaba de llegar una en­cargada que es buena per­sona, pero que no está em­papada de los problemas de medio ambiente que hay en el estado, a ella se le pidió tener acercamiento con la delegada nacional, después de cuatro horas se obtuvo una videolla­mada con el subprocurador, quien nos dice a groso modo que entiende que sí hay una crisis ambiental en el estado,

pero que no cuentan ni con los recursos ni con el apoyo del gobierno de la 4T, y pone de excusa la pandemia, que debía de ser al revés, porque si está el aire contaminado claro que deberían de haber atendido el medio ambiente, pero se les olvidó, y por ello se pararon muchas cosas y al momento tienen muy poco personal para vigilar el medio ambiente como se marca en la ley, aunque dicen que sí han trabajado en el tema”, dijo.

Y aunque se logró tener un acercamiento con el gobierno federal para que se diera una explicación en torno al por­qué no hay actuaciones de su parte en los problemas del medio ambiente en la entidad, la excusa de esta dependencia del gobierno de Andrés Ma­nuel López Obrador fue que es por la falta de personal, que no han logrado ni siquiera ha­cer presencia.

“La realidad es que el río Santiago, el bosque de La Pri­mavera y todos los problemas que hay nos dan otra realidad, que hay una total desconexión y que amparados en la corrup­ción del gobierno del estado de Jalisco, pues se hacen mu­chos negocios, por ejemplo, los parques que antes eran públicos y ahora se rentan, y que incluso se han construido torres de departamentos en espacios que eran públicos, o por ejemplo la inminente ex­tinción de las aves allá en San Rafael, que está en riesgo de lo de los pericos y aves del parque San Rafael, también el problema de la calidad de la red de calidad del aire y no se hacen cargo”, agregó.

“Se les dijo que no han hecho inspecciones a los cen­tros de verificación, ellos re­conocieron que es así, pero lo peor es que nos indicaron que incluso los verificentros de la Ciudad de México no cum­plen, qué nos podemos esperar de los de Jalisco, y que porque no hay personal pues no han ido y que aún con el problema que eso significa siguen ope­rando, aunque no deberían de operar, y por último, pues nos citaron el viernes para que a las 12 del día tengamos una conferencia con personal a escala nacional para los temas ambientales que padece el es­tado de Jalisco”, soltó.

–¿Cuál será entonces la petición en esa reunión?

–Lo que vamos a pedir, es que en lugar de que nos den una cita por televisión, pues que venga de Ciudad de México, incluidos los de dere­chos humanos, a que vean el desmadre que nos está dejan­do Enrique Alfaro, a ver cómo las políticas que se impulsan desde la Semadet sólo son mercantiles, no sólo se trata de hacer obras, aquí en Jalisco padecemos la pérdida de áreas verdes, una serie de factores en las que el gobierno federal se ha volteado para otro lado dejando que el estado pueda hacer negocio con el medio ambiente.

Pero además, los ambien­talistas en Jalisco advirtieron que habrá una serie de pro­puestas para que el gobierno federal tome el asunto del medio ambiente en serio, toda vez que el gobierno estatal ha sido omiso y hasta permisi­vo en que las empresas sigan contaminando el agua, el sue­lo y el aire.

Entre las propuestas, se adelantó la creación de una fiscalía ciudadana para la vigi­lancia y protección del medio ambiente, así como un con­sejo ciudadano para que sea este quien evalúe las políticas con las que opere la delega­ción Jalisco de la Profepa, y que certifiquen estos también, al personal que toma las de­cisiones en esa dependencia federal.