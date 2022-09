“Alfaro, no necesitamos de tu permiso para protestar”

Que de una vez por todas cambie su discurso por acciones: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

Grupos ambientalistas respondieron al gobernador del estado Enrique Alfaro que no necesitan de su permiso para protestar, declaraciones que se dieron en el marco de la próxima caravana contra la verificación.

El próximo sábado 3 de septiembre ciudadanos sal­drán a las calles de esta ciudad capital habrá una caravana contra la verificación vehicu­lar, algo que se confirmó ayer luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijera que quienes estuvieran en contra del programa que ha sido tildado de recaudato­rio e ineficiente podían seguir con sus protestas aunque el mandatario dejó en claro que dicho programa seguiría ope­rando.

“Vamos a tener una cara­vana pacífica en contra de la verificación vehicular y de toda la política recaudatoria irresponsable a la que quiere obligar el gobierno del esta­do, es en la Minerva a las 5 de la tarde el próximo sábado 3 de septiembre. vimos una declaración del gobernador y dijo que él es muy sensible al tema ambiental y que aun­que no les guste va a seguir, desde esta tribuna le decimos al gobernador que muchas gracias, pero no necesitamos su permiso, nos manifesta­mos porque consideramos que el programa es recau­datorio y en nada beneficia la buena calidad del aire, y los resultados son los que lo condenan no hay resultados en calidad del aire, seguimos siendo un estado con crisis ambiental, uno de los peores a nivel mundial y desde aquí lo exhortamos a que cambie el discurso por las acciones, nosotros estamos abiertos a un diálogo sin condiciones, queremos una mesa de diálo­go entre los reporteros y ex­pertos en medio ambiente, de su trabajo porque él es el res­ponsable del medio ambiente a nivel estatal”, dijo en entre­vista con Página 24 Jaime Aldrete Medina, el presidente de la Coordinadora Jaliscien­se de Asuntos Medioambien­tales.

Y agregó: “De una buena vez, este movimiento es por ciudadanos libres e indepen­dientes, que no le responden a ningún partido político, ya sea en el gobierno o fuera, y no usamos las causas ajenas, aquí nos estamos defendiendo porque nos quieren atracar la cartera, y vamos a reforzar a los caza-retenes para que la policía vial le baje de huevos a lo que están haciendo en toda la ciudad”.

Aldrete Medina resaltó que el gobierno del estado ha sido muy omiso en relación a atender el problema de la con­taminación ambiental, puesto que el programa de verifica­ción vehicular no ha alcanza­do las promesas con las que se lanzó a inicios de la admi­nistración de Enrique Alfaro, cuando se dijo que habría una disminución sustancial de los niveles de contaminantes sus­pendidos en el aire.

Se refirió también a las ciclovías que se han puesto en los últimos meses en va­rios puntos de la ciudad, y al mismo carril “BusBici” que se instaló por la avenida Hi­dalgo.

Dijo que más allá de gene­rar polémica, el tema debería de ser analizado a fondo, ya que lejos de desincentivar el uso del automóvil ha con­tribuido aún más a la con­taminación del aire debido principalmente a los embote­llamientos que ha generado la sobreacumulación de auto­móviles al reducir el espacio para circular.