Firman acuerdo vs trata y explotación sexual infantil

Prometen reforzar acciones entre autoridades y sociedad civil

Están involucrados los tres poderes de gobierno, los ayuntamientos de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, así como el gobierno de Utah, en conjunto con la asociación Viva México

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Los tres poderes de go­bierno, los ayuntamientos de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, así como el gobierno de Utah, firmaron un convenio de colaboración con la asociación Viva Méxi­co con la finalidad de reforzar las acciones para abatir la tra­ta y explotación sexual infan­til en la entidad.

En este sentido fue el presidente de la asociación, Eduardo Verástegui, quien recalcó la importancia de los trabajos que se generarán con esta firma ya que, lamentó, 3 de cada 10 víctimas de trata en México son menores, en tanto que organizaciones cal­culan que el 60 por ciento de la pornografía mundial infan­til se produce en el país.

“Este acuerdo establece mecanismos de cooperación, mesas de trabajo y acciones conjuntas entre autoridades y sociedad civil. El estado de Jalisco se compromete a revisar las leyes existentes sobre explotación sexual de niños y promover penas más duras para quienes sean partícipes en este delito, a impulsar la aprobación de los presupues­tos para la correcta implemen­tación de acciones, promover acciones de impacto social para evitar el robo de niños, a establecer refugios, impulsar capacitaciones”.

Detalló que desde la Fis­calía del Estado habrá el com­promiso de fortalecer la unidad de investigación especializada contra la trata de menores; el gobierno de Utah compartirá mecanismos adecuados para la prevención de este delito; en tanto que los municipios revi­sarán y modificarán requisitos de las licencias para el funcio­namiento de negocios en los que pudiera llevarse a cabo la trata de niños.

“Nuestro movimiento, Viva México, participará en acciones conjuntas con las autoridades para capacitar y especializar a las distintas áreas sobre persecución del delito y atención de las víc­timas. Y promovemos la im­plementación de códigos de conducta en el sector turístico y de transporte”.

El coordinador de More­na e impulsor de esta firma de convenio, el diputado José María Martínez, dijo por su parte que es necesario tomar acciones contundentes ante un delito que lacera la dignidad humana, en aras de generar las mejores condiciones a fin de garantizar la seguridad de las personas, dignificar su vida y salvaguardar sus derechos.

“No podemos seguir sien­do omisos ante el hecho de que México se destaque en la producción y difusión de con­tenido de pornografía infantil, actividad que está relaciona­da con la explotación sexual y trata de personas. No pode­mos seguir siendo omisos en Jalisco, tenemos que hacer visible lo invisible. No más impunidad, no más compla­cencia”, expresó el también presidente de la Mesa Direc­tiva del congreso.