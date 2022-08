Cuesta un dineral tratarse el COVID: No asegurados

Desempleados o no afiliados al IMSS las pasan negras

Entre 15 mil y 20 mil pesos por día cuesta la atención para un paciente de coronavirus en un hospital privado; a esto se suma el costo de los traslados, que deben realizarse en ambulancia

Por Rafael Hernández Guízar

Atenderse de COVID en Guadalajara cuesta alrededor de 20 mil pesos por día para una persona que no cuenta con seguro social.

David Medrano, un ciu­dadano al que le diagnosti­caron COVID-19 junto con su esposa y sus dos hijos, la­mentó en entrevista con Pá­gina 24 los altos costos de atención de esta enfermedad, pues fue despedido de su tra­bajo hace seis meses y ahora es comerciante, él y su fami­lia quedaron a la deriva, pues simplemente no cuenta con esa cantidad de dinero.

“Hablamos a un hospital particular porque no tenemos seguro, y nos pedían como 15 mil pesos por persona, por día que eso es lo que se gasta una persona en atenderse diario, imagínese nomás, estamos hablando como de 60 mil pe­sos por los cuatro, aunque es mi señora la que se puso más mal, y pues nos quedamos en­cerrados, porque qué más ha­cemos, pedimos que nos trai­gan las cosas a la casa y aquí estamos, ya mejor gracias a Dios, a mi señora se le bajó ya lo de que no podía respirar bien”, dijo.

Pero incluso ir de su vi­vienda al hospital le repre­sentaba cinco mil pesos por traslado en una ambulancia, pues no cualquiera hace los traslados a pacientes con CO­VID-19.

“Pues esa es otra cosa que también nos dijeron, que la ambulancia salía en cinco mil pesos, y nomás saque la cuenta, pues no, de dónde, la verdad que gracias a Dios ya estamos mejor y estamos pa­sando esto, y si no es por una vecina que nos ayuda a traer­nos cosas no la hacíamos, yo pues tengo lo que me dieron del trabajo, la indemnización y ya ni completa porque una parte la invertimos en pagar cosas y compramos cositas para vender porque ni cham­ba hay, y pues a ver cómo nos va”, agregó.

Además, en hospitales públicos como el Hospital Civil de Guadalajara, según este ciudadano hay satura­ción también, y de cualquier manera hay que pagar por la atención.

Al momento, al no haber ya Seguro Popular, esta y otras enfermedades represen­tan una cantidad enorme de recursos para las familias en su atención, algo que les pone a muchos en estado de inde­fensión.