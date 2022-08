Alfaro pide “austeridad” a diputados de Jalisco

Ante intención de incrementarse el salario

Serán los legisladores quienes tengan que justificar el incremento en sus percepciones, señaló el mandatario

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El gobernador de Jalis­co, Enrique Alfaro Ramírez, llamó a la austeridad ante la intención en el Congreso del Estado de incrementar el sa­lario de los diputados locales; sin posicionarse a favor o en contra, manifestó que el re­curso público debe irse a lo que de verdad es prioritario.

Hace unos días diputados avalaron el proyecto del pre­supuesto del Congreso para el 2023 y con ello llegaron los rumores de una posible alza salarial. Por ello, y al ser cuestionado sobre el tema al estar de visita en el Congre­so, el mandatario estatal se deslindó del tema al expresar que el Congreso aprobará el presupuesto del estado, y por el contrario añadió que será cuestión de legisladores el justificar un incremento en lo que ganan.

“Yo hago un llamado a que seamos austeros todos. Tenemos que entender en dónde estamos parados, pero el tema salarial tiene que ana­lizarse con criterios objetivos, no sólo políticos. Es decir, se tiene que ganar lo correcto por el trabajo que desempe­ñas, por eso no sé cuál sea el argumento que presenten los diputados, pero ellos son los que tendrán que explicar, yo no puedo fijar una postura de algo que no conozco en tér­minos de sus motivaciones. Creo que es un momento en el que todos tenemos que en­tender que hay prioridades y ojalá todos actuemos en esa lógica”.

Al preguntársele sobre si está o no de acuerdo con el tema, refirió de nueva cuen­ta que es el Congreso quien aprueba el presupuesto, que en su caso él no se ha incre­mentado el salario en su paso por los municipios de Tlajo­mulco y Guadalajara, ni en el gobierno estatal, y que el gas­to debe enfocarse en temas prioritario de Jalisco.

“Cada quien tendrá que ex­plicar las razones de sus deci­siones y desconozco la situa­ción salarial de los diputados, no sé cuál sea la circunstancia que tengan, ellos tendrán que explicarlo y veremos qué es lo que decide el Congreso (…). Vivimos tiempos duros pre­supuestalmente, tenemos que priorizar los temas que más impacto tengan para resolver los problemas que tiene Jalis­co. Vamos a iniciar el proceso de discusión y ya veremos lo que pasa”.