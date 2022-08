Desde prisión, Nassón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, manda mensaje a sus fieles

En el marco del festejo de la Santa Cena de la iglesia

Por Gloria Reza M.

(apro).– Desde una celda en California, Estados Uni­dos, Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, dirigió un mensaje a sus fie­les con motivo de la Santa Cena que se celebra cada 14 de agosto, fecha en que nació su abuelo y fundador Aarón.

Con una voz pausada y a punto del llanto, los cientos de feligreses que se encon­traban al interior del templo de la Luz de Mundo, en la colonia Hermosa Provincia, se mostraron emocionados al escuchar un mensaje de Naasón Joaquín, quien fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual infantil.

“Hoy, desde la oscuridad de mi celda, entre los gruesos barrotes que me aprisionan, rodeados de personas con otra mentalidad, pero habiendo escuchado cantos que nos han acercado a Dios, habiendo oído las bellas melodías del coro, poco a poco mi celda se va transformando con colores de sus colores sombríos hacia los más hermosos y bellos”, dijo a su feligresía.

“Aquí estoy con vosotros, unido, gozoso, lleno de llanto y de bendición, porque hoy Dios nos ha permitido estar juntos. Yo no veo una celda de cuatro paredes, yo no veo los barrotes que me separan de vosotros, yo veo vuestros hermosos rostros”.

A diferencia de otros años, esta vez las calles de la iglesia de la Luz del Mun­do no se llenaron de segui­dores provenientes de todo el país y de otras partes del mundo, pues se decidió que la celebración fuese a puer­ta cerrada, so pretexto de la pandemia.

“Ya comí, ya bebí, ahora Dios me ha dado las fuerzas y el consuelo para levantarme y se­guir adelante en esta lucha, y en mi promesa que yo y mi casa, los que están levantando su mano, decididos, pero también agradecidos contigo, te seremos fiel ¡Oh! Señor Jesucristo, hasta nuestro último aliento. Iglesia del señor, solo quería saludarte, que la paz ahorita abunde en tu corazón (…) Dios les bendiga”, cerró el mensaje.

En junio de 2019, Naasón Joaquín fue detenido en el aero­puerto de Los Ángeles, ya que existían en su contra acusacio­nes de trata de personas, vio­lación, extorsión y pornografía infantil. De no haber negociado la sentencia, habría sido conde­nado a cadena perpetua.