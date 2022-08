DIF Tonalá no ha contactado a mamá de niña torturada

Admiten que no la pueden localizar

Melina Gallegos reconoce: “No logro entender el fenómeno que existe en este momento con los padres de familia” que abandonan a sus hijos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Autoridades del municipio no han tenido contacto con Mónica, la madre de la menor que fue quemada y torturada la semana pasada en un alber­gue de Tonalá, reconoció la directora del DIF del munici­pio, Melina Gallegos.

La funcionaria recordó que las investigaciones en torno al caso las lleva la Fis­calía de Jalisco, por lo que ellos están a la espera de que les den vista del mismo para ver cuál será el siguiente paso a dar con respecto a la menor, es decir, constatar si la niña está en las mejores condicio­nes en casa o en su caso ver a qué otro vínculo familiar se le puede remitir para que así sea: “No nos hemos entrevis­tado con la mamá (…). No la hemos localizado, y porque además, reitero, la fiscalía tie­ne que dar vista a la procura­duría para que la procuraduría pueda actuar en este sentido”.

Cabe recordar que fue la semana pasada cuando Mó­nica se dio cuenta de que su hija de 11 años había sido torturada en el albergue en la que la dejó, para que fue­ra atendida por un problema de salud.

Si bien autoridades estata­les hace un par de días catea­ron y clausuraron el lugar -ubi­cado en Santa Paula-, ya que no contaba con licencia para operar, la funcionaria muni­cipal expresó que ya analizan cómo actuarán ya que existen muchos albergues irregulares en Tonalá, así como muchos padres que dejan a la deriva a sus pequeños: “Honestamente todos los días se suman casos de niños abandonados por sus propios padres, niños que tie­nen entre 2, 4, 6, 8 años, y no logro entender el fenómeno que existe en este momento con los padres de familia. En­tonces, he pedido que trabaje­mos en conjunto, incluso con el Instituto de la Mujer, para que podamos sensibilizar a los padres de familia, a las madres”.

Reconoció que hace falta mucho trabajo por hacer en el tema de albergues en el mu­nicipio, pues en Tonalá ellos como gobierno no tienen es­pacios así, salvo trabajo en coordinación con lugares in­dependientes a los que pue­den reorientar a cierto tipo de personas que necesitan ayuda. Por ello, añadió, es que traba­jan también para generar una casa de paso.

“Tenemos equipos inter­disciplinarios, hemos sacado a la gente de Psicología, del DIF, para que vayan a las dele­gaciones y atiendan los casos de menores, tenemos menores que se drogan, casos de niñas de 11 años embarazadas, y es un tema muy lamentable, y esto es un fenómeno que se ha suscitado de 10 años y no se ha atendido de manera integral. Nosotros lo estamos haciendo”, añadió.