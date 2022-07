“El Mencho” pide a cárteles no meterse con sacerdotes, médicos ni maestros

“Que la guerra sea entre nosotros”

Difunden video en redes sociales: “Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meternos”

Por Gloria Reza

(apro).- Mediante un vi­deo que se difundió en redes sociales, presuntos integran­tes del Cártel Jalisco Nue­va Generación (CJNG), a nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, piden a otros gru­pos delincuenciales “no me­terse con ninguna religión”, a unos días del asesinato de los sacerdotes jesuitas en el esta­do de Chihuahua y las recien­tes agresiones a religiosos.

En el video de duración de 1 minuto, se aprecian 15 hombres con uniformes tipo militar car­gando armas barrett. Un hom­bre menciona “por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos de­bemos de meternos”.

“No meternos con ningu­na religión, ni sus pastores, ni sus seguidores, especialmente con los católicos. No moles­tar a los sacerdotes como se ha visto últimamente”.

Considera que los presbí­teros “se merecen un respeto especial, son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita”.

También pide no moles­tar a doctores, enfermeros y maestros que acuden a ran­cherías y pueblos.

“Mi cártel no se mete con ninguna religión, no moles­temos doctores ni maestros. Atentamente Mencho Ose­guera. Puro CJNG. Somos gente con la gente”, concluye la grabación.