Diputados son “serviles” de Alfaro

Por Rafael Hernández Guízar

Que los diputados de Ja­lisco son “las cortesanas” legislativas, tronó Jaime Al­drete Medina, el presidente de la Coordinadora Jalis­ciense de Asuntos Medio­ambientales y Derechos Hu­manos.

Tras la ampliación que se dio de 15 a 19 años del contrato de concesión para los verificentros, que aprobó ayer el Congreso del Estado, Aldrete Medina indicó que es una muestra de que los diputados están al servicio del gobernador.

“Son serviles, porque no ponen condiciones ni pien­san en la ciudadanía con tal de seguir las indicaciones que se les da desde Casa Ja­lisco, así queda demostrado con las acciones con que se permite ampliar a 19 años el contrato de los verificentros, como siempre a puerta ce­rrada, me imagino que por temor al pueblo, que está hasta la madre de que es­tén avalando los negocios sucios del gobernador. Lla­ma la atención que lo hagan así, a puerta cerrada, que se aprobó hoy (viernes) en co­misiones y por la tarde se subió a pleno, esto nos deja en claro a los ciudadanos que el Estado se encuentra fallido, es un Estado fallido donde la división de poderes no existe y están al servicio de Alfaro”, criticó Aldrete.

Pero fue más allá y re­saltó que por ende, debe­rían de venir consecuencias contra los diputados, pues no hay contrapeso entre las autoridades y el gobernador, termina siendo el personaje con poder absolutista.

“Esto nos obliga como ciudadanos a ejercer presión con el artículo 39 donde te­nemos derecho de cambiar nuestro sistema de gobier­no, por eso vamos a dar a conocer acciones, porque una cosa es lo que digan los diputados quienes legislan bajo pedido y otra cosa, son las necesidades del pueblo. Por eso los ciudadanos no vamos a verificar y si insis­ten vamos a dejar de pagar refrendos de vehículos y vamos a tratar de recuperar el Congreso de todas las formas posibles y que nos permita la ley”, resaltó el activista.

Entre dichas acciones, destacó: “Por lo pronto va­mos a llenar de huevos el Congreso, porque aparece que les faltan, para que sa­quen adelante lo que se les encomendó como represen­tantes populares, vamos a estar ahí en repudio a sus acciones. Por eso vamos a invitar a los ciudadanos a que se enteren de cómo está la cosa, que la gente no acuda a verificar y así los verificentros van a tronar”, finalizó.