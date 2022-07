A paso de tortuga, obras de Ciudad Laboral

Solo presenta avance de 10 por ciento

“Aunque no me lo tuvieran al 100 por ciento, yo con dos salas orales que me tengan construidas, con eso puedo arrancar”, justifica el presidente del Poder Judicial

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Las obras para la cons­trucción de Ciudad Laboral, proyectada para que opere a principios de octubre, llevan apenas un avance de 10 por ciento, reconoció el presiden­te del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón.

En mayo pasado autorida­des estatales iniciaron con los trabajos del lugar en donde habrá un Centro de Concilia­ción y Juzgados Laborales. Con una inversión de 295.3 millones de pesos se estima que todo esto inicie activida­des el 3 de octubre, no obs­tante, las labores para concre­tar esto van retrasadas.

En este aspecto Espinosa Licón mencionó que el avan­ce referido es lo que les noti­ficó el Instituto de Pensiones en el último informe, aunque justificó el poco avance al mencionar que en realidad será una “construcción lige­ra” y que el compromiso de autoridades con respecto al tiempo de entrega sigue en pie.

“Aunque no me lo tuvieran al 100 por ciento, yo con dos salas orales que me tengan construidas, con eso puedo arrancar, porque no vamos a arrancar con los 24 jueces que tenemos contemplados para el primer distrito. Al día de hoy yo tengo presupuesto para la primera región tener cuatro jueces; tres serían de compe­tencia de conflicto individual y uno colectivo”, justificó Es­pinosa Licón .

Mencionó que si el 3 de octubre no cuentan con las salas para arrancar, deberán tomar una decisión sobre en qué otras salas orales des­ahogarán las audiencias al menos de manera provisio­nal, no obstante, reiteró su confianza en que el proyec­to estará en tiempo y forma: “Existe la posibilidad sí (de que se entregue tarde), yo espero que no suceda, de hecho el lunes tenemos una visita, un recorrido el secre­tario del Trabajo, su servidor y Héctor Pizano, estaremos recorriendo el lugar para ver el tema de la obra”.

Por otro lado, y ante el re­ciente arranque del Centro de Justicia para las Mujeres en la zona norte de Jalisco, el pre­sidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado añadió que por la falta de presupues­to por el momento este opera con un solo juzgado confor­mado por el mínimo personal: “A marchas forzadas se tra­bajó un dictamen para poder arrancar, pidieron un juzgado familiar con todo el personal y un juzgado de control, en­juiciamiento, juicio oral y eje­cución. Lo que se pudo hacer fue aprobar el dictamen de competencia de un solo juez con el personal mínimo que es el jefe de causa, un encarga­do de sala y un notificador; el administrador será el mismo del Centro de Justicia de Co­lotlán. En el presupuesto del próximo año solicitaremos el recurso requerido para los dos juzgados”.